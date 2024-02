Sanremo: i ragazzi del Liceo GD Cassini alla sfilata dei sosia all’hotel Des Anglais

Ieri un gruppo di ragazzi del Liceo GD Cassini ha avuto l’opportunità di assistere ad una sfilata unica nel suo genere all’hotel Des Anglais. L'evento, tenutosi all'interno dell'albergo matuziano, ha visto protagonisti numerosi sosia di personaggi famosi.

"La passerella era una fusione di stili ed epoche storiche differenti - spiegano dli studenti -, con sosia di celebrità del cinema, della musica e persino della politica. La competizione era aperta a tutti, e questo ha reso la sfilata ancor più eterogenea e colorata, con sosia di ogni età e provenienza.

Ci è dunque sorta spontanea una domanda: cosa significa nella realtà essere sosia?

Il concetto dei sosia, figure che condividono somiglianze fisiche o comportamentali con altre persone, ha radici profonde nella storia e nella letteratura. Una prospettiva intrigante è quella psicologica, che esplora come l'essere un sosia possa influenzare l'individuo coinvolto. Effettivamente, nel momento in cui osservavamo tutte queste persone agghindate andare e venire per l’hotel Des Anglais ci è sorto un dubbio: chi stavamo osservando davvero? I personaggi o le persone che si celavano dietro di essi? Difficile è stato certamente distinguere la realtà dalla finzione, la vera personalità degli artisti dalle loro maschere.

Da questa riflessione il pensiero non può che andare a Luigi Pirandello, il celebre drammaturgo italiano, che spesso ha affrontato tematiche legate all'identità e all'ambiguità nella sua produzione.

Pirandello, nel suo capolavoro 'Sei personaggi in cerca d'autore', per citarne solo uno, mette in scena una riflessione sulla complessità dell'identità e sulla ricerca di un sé autentico. Questa opera fornisce un contesto significativo per esplorare il ruolo dei sosia nella psiche individuale. I sosia, infatti, possono sperimentare un conflitto interno, confrontandosi con la percezione degli altri e la propria autenticità. La pressione di essere paragonati costantemente a qualcun altro potrebbe portare a una lotta identitaria, influenzando la percezione di sé stessi. La domanda, dunque, persiste: come è possibile discernere la realtà dalla finzione, se spesso l’attore è influenzato dalla stessa maschera che indossa?".