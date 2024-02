Sanremo si sveglia all'alba per Fiorello e il suo "Viva Rai2!" davanti all'Ariston (foto)

La settimana del 74° Festival di Sanremo parte prima dell'alba. L'esordio di "Viva Rai2!" dall'Aristonello, il glass di Fiorello di fronte al Teatro Artiston, ha portato nel centro della Città dei Fiori centinaia di appassionati, pronti già diverse ore prima della diretta.

Via Matteotti e piazza Mameli prese d'assalto da ben prima delle 7 per assistere all'unica puntata mattutina di "Viva Rai2!" che, da domani, si trasformerà in DopoFestival andando in onda la notte, appena conclusa la puntata del Festival all'interno dell'Ariston.

Un'altra delle attrazioni extra kermesse che animeranno la città per una intera settimana.