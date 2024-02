Le opinioni di due youtuber italiani su Wall Street Memes Casino

Il Wall Street Memes Casino è un cripto casino creato dal team del token WSM. La meme coin, lanciata nel 2023 dopo una presale di successo, non ha avuto crescite notevoli sul mercato. Inoltre, non ha ancora ottenuto il listing su Binance, molto atteso dalla sua community.

Tuttavia, il Wall Street Memes Casino potrebbe supportare il WSM e generare una crescita in futuro. Gli youtuber Samu Bit (11.000 iscritti) e Cousin Finance (3710 iscritti) hanno parlato di Wall Street Memes Casino nei loro video.

Ricordiamo che i due youtuber non sono consulenti finanziari, quindi chi è interessato a giocare su Wall Street Memes Casino e WSM deve tenere conto dei rischi delle meme coin.

Samu Bit

WALL STREET MEME PERDE IL SUPPORTO! E' QUESTA UNA GRANDE OPPORTUNITA'???

Il video di Samu Bit comincia con un’analisi del WSM che al momento ha un market cap di circa 30 milioni di market cap. Dopo il crollo pari al 64% dell’ultimo mese, il WSM è salito del 4% nelle ultime 24 ore arrivando a 0,007959 dollari.

Al momento, la fornitura totale del WSM è di circa 2 miliardi. Il team di sviluppo sta puntando molto sul cripto casino Wall Street Memes Casino, per dare nuova linfa vitale al token. Secondo Samu Bit, il WSM potrebbe crescere, come è successo a molte meme coin dopo aver subito un dump.

Wall Street Memes Casino inserisce il WSM nel settore dei crypto casino, cosa che potrebbe dare al token la giusta spinta per risalire, specialmente se in futuro ci sarà una maggiore adozione delle criptovalute nel settore del gambling online.

Lo stesso Samu Bit, nel suo video, dichiara di utilizzare Wall Street Memes Casino per le scommesse sul calcio. Nel video lo youtuber piazza piccole scommesse in diretta, mostrando la velocità dell’interfaccia del cripto casino e la facilità d’uso. Inoltre, nel video viene mostrato rapidamente un gioco di Texas Hold’em con croupier online.

In seguito, Samu Bit mostra Bull Run Smash, uno dei giochi più gettonati del crypto casino, dove è possibile effettuare puntate in criptovalute. Samu Bit parla anche del bonus di benvenuto del 200% per ogni nuovo deposito fino a 25.000 dollari / 1 BTC.

Utilizzando il WSM per i depositi è possibile ottenere diversi vantaggi, come giri gratis sulle slot machine e accesso a un programma fedeltà del cripto casino.

Cousin Finance

INVESTI IN QUESTO SETTORE CRYPTO | WSM CASINO

Lo youtuber dichiara che nel 2020 il gambling aveva un fatturato complessivo di 500 miliardi di dollari e che i cripto casino potrebbero superare quelli tradizionali, se in futuro ci sarà una maggiore adozione delle criptovalute.

Nel video viene fatta una panoramica di Rollbit, il miglior cripto casino sul mercato che ha generato entrate pari a circa 1 milione di dollari.

Nella parte del video dedicata a Wall Street Memes Casino, Cousin Finance ritiene che il WSM può risultare una meme coin interessante, proprio perché utilizzabile sul cripto casino.

Come Samu Bit, anche Cousin Finance parla del bonus di benvenuto del 200% sul primo deposito, un’attrattiva interessante per gli appassionati di gambling desiderosi di scoprire le potenzialità di Wall Street Memes Casino.

In seguito, lo youtuber mostra i giochi disponibili come live casino, giochi cripto e Megaways, ovvero le slot machine con sei rulli che permettono di creare una enorme quantità di combinazioni vincenti.

Su Wall Street Memes Casino è possibile effettuare depositi con diverse criptovalute, tra cui anche il WSM che permette di ottenere vantaggi particolari.

In seguito, lo youtuber mostra la sezione dedicata alle scommesse su Wall Street Memes Casino. Sulla piattaforma è possibile scommettere su diverse discipline sportive, divise per campionati e categorie. Inoltre, il cripto casino consente di scommettere anche sugli e-sport più famosi.

In conclusione, Cousin Finance ritiene che Wall Street Memes Casino in futuro potrebbe superare Rollbit, proprio grazie alla sua vasta offerta di giochi e al bonus di benvenuto che potrebbe attirare nuovi utenti.

