XRP sale di valore negli ultimi giorni, ma WienerAI è una valida alternativa a Ripple

Negli ultimi giorni il prezzo di XRP, crypto nativa di Ripple, è leggermente aumentato, probabilmente a causa di alcune notizie positive, come i dati dell’inflazione negli Stati Uniti o il fatto che le crypto balene di XRP abbiano incrementato di ben 110 milioni il numero di token detenuti complessivamente.

Un’altro progetto costruito su Ethereum, WienerAI, potrebbe costituire una valida alternativa a XRP, visto che sta riscuotendo grande successo in prevendita, che finora ha raggiunto $2 milioni, e che al momento il costo di un token è di $0,000709.

XRP sale di valore

Nelle ultime settimane XRP è riuscito a recuperare quota e a salire a $0,5121, valore di oggi, che è allineato a quello ottobre 2023, un momento prima che partisse la bull run. C’è anche da considerare, tuttavia, che questo livello di prezzo è inferiore a quello con il quale ha iniziato il 2021.

Si può sostenere che XRP sta lateralizzando attorno al mezzo dollaro ormai da quasi sei anni, nonostante il suo valore abbia fatto su e giù. Nel 2018, infatti, XRP ha raggiunto il massimo storico di 3,8$, per poi scendere a $0,5 e poi sotto $0,3.

Gli anni successivi, la discesa portò XRP fino a 0,15$ a marzo 2020, che coincise con l’inizio della pandemia. Da quel momento, il token riuscì a risalire a $0,3, prima di spiccare un balzo fino a quasi 0,7$ a fine anno. Arrivò proprio in quel momento la causa intentata dalla SEC contro Ripple e XRP, per cui, nel corso della grande bull run del 2021, il prezzo non riuscì a superare i 2$.

Nel 2022, il prezzo di XRP tornò attorno a 0,3$, e da allora ha continuato ad oscillare tra gli 0,3$ e gli 0,7$. Durante il 2024, XRP prima è sceso da 0,63$ a 0,5$, e poi è salito fino a 0,71$. Nel mese di aprile è però sceso di nuovo a 0,48$. A maggio ha oscillato all’interno di una banda tra 0,48$ e 0,56$.

A partire dallo scorso 7 maggio, inoltre, XRP ha iniziato una discesa che lo ha portato fino agli 0,49$ della settimana scorsa, per poi segnare un minimo rimbalzo che lo ha riportato sopra gli 0,52$ lo scorso venerdì.

Ieri XRP è nuovamente sceso a 0,50$, per poi risalire fino a 0,5121$ oggi, concretizzando l’idea di una lateralizzazione che perdura ormai da due mesi.

XRP sale leggermente in seguito ad alcune novità

Recenti notizie sono state in grado di far muovere XRP all’interno di questa fascia di lateralizzazione, ma non di più: in primis le buone notizie riguardanti l’inflazione negli USA.

Tuttavia, stando ai dati di Santiment, le balene crypto di XRP (ovvero i wallet che contengono tra 1 milione e 10 milioni di XRP) hanno incrementato di ben 110 milioni il numero di XRP detenuti complessivamente, con un aumento, per il loro patrimonio, di circa 55 milioni di dollari, suggerendo che gli investitori principali stanno accumulando i token, con un sentiment positivo.

Anche le transazioni on-chain sono aumentate del 108% nel primo trimestre del 2024, per un totale di 251,39 milioni di transazioni nell’arco di tre mesi su XRP Ledger.

Ripple pubblica un articolo sul quantum computing

Inoltre di recente Ripple ha pubblicato un articolo riguardante eventuali problemi che i computer quantistici potrebbero creare al settore crypto, facendo riferimento agli approfondimenti del professor Massimiliano Sala, docente di matematica all’Università di Trento in Italia, riguardo l’impatto dell’informatica quantistica sulla blockchain.

https://x.com/Ripple/status/1791971530534007080?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1791971530534007080%7Ctwgr%5E0247dfe4b58c420ab789615c7a1e95fbdd16c141%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcryptonomist.ch%2F2024%2F05%2F20%2Fxrp-ultime-news-crypto-ripple%2F

Secondo il professore, i computer quantistici infatti potrebbero risolvere problemi di massima importanza per le firme digitali, mettendo così potenzialmente a rischio i meccanismi che proteggono gli asset degli utenti sulle piattaforme blockchain.

Sala ha inoltre evidenziato come la comunità crittografica abbia fatto passi in avanti verso lo sviluppo di schemi crittografici “post-quantici”, pensati proprio per resistere a eventuali attacchi dovuti all’uso dei computer quantistici.

Sala consiglia alle organizzazioni crypto di passare sin da subito alle tecnologie resistenti ai computer quantistici in quanto, anche se si è ancora lontani da minacce simili, è sempre bene prepararsi per tempo.

A tale scopo Ripple organizza un XRPL Hackathon nazionale, che si svolgerà dal 21 al 23 novembre 2024 a Roma e che coinvolgerà oltre 20 università e 60 sviluppatori.

Intanto arrivano nuovi progetti crypto, alcuni dei quali possono costituire una valida alternativa a XRP: WienerAI, per esempio, è una nuova meme coin a tema cane che ha superato $2,3 milioni in prevendita e che potrebbe esplodere con il prossimo listing.

WienerAI è una valida alternativa a Ripple

WienerAI (WAI) potrebbe essere una valida alternativa a XRP: la meme coin, che può contare sulla Sausage Army, una community che sostiene il progetto, offre una serie di pratiche funzionalità di trading tramite l’integrazione dell’intelligenza artificiale e sta facendo parlare molto di sé, visto che ha già raggiunto $2,3 milioni in prevendita.

Un WAI al momento costa $0,000709, e il progetto ha una capitalizzazione di mercato inferiore a $50 milioni, per cui, acquistando in questo momento, gli investitori potrebbero fare 100x o più se WAI esplodesse con il listing.

Tra le opportunità di guadagno offerte dal progetto c’è lo staking, con un APY attuale del 415%, un meccanismo che può essere sfruttato ancora prima del termine della presale: al momento ci sono oltre 2,4 miliardi di WAI in blocco.

Viste le sue possibilità di crescita e l’investimento di entrata basso, vale la pena valutare se partecipare alla prevendita di WAI: in questo caso basterà avere a disposizione un crypto wallet compatibile con Ethereum.

Si potranno poi scambiare ETH, USDT, usare la BNB chain o una carta di credito/debito bancaria per l’acquisto dei token. A questo punto si potrà scegliere se acquistare e basta, cliccando su "Buy Now" oppure approfittare dello staking cliccando su "Buy and Stake for XYZ Rewards".

Chi lo vuole può anche restare aggiornato sulle novità del progetto, seguendo i canali social su X e Telegram ufficiali di WienerAI.

