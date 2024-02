Sanremo: proteste per la segnaletica orizzontale in via D'Annunzio, i residenti chiedono prima gli asfalti

Sono comparsi nei giorni scorsi i cartelli di rifacimento della segnaletica orizzontale in via Gabriele D’Annunzio e nella zona di San Bartolomeo a Sanremo e sono anche nate le proteste dei residenti che, da tempo, lamentano una qualità degli asfalti pessima con gravi problemi al transito di auto e moto.

“Verrà rifatta da domani – ci ha detto un residente - tutta la segnaletica orizzontale su una strada che è da anni che denunciamo essere in condizioni critiche per quanto riguarda l'asfalto. Ogni giorno rischiamo di cadere oppure rompere i nostri mezzi. Forse sarebbe meglio prima intervenire sugli asfalti e dopo procedere con la segnaletica. Si risparmierebbe qualche soldo”.

Abbiamo chiesto lumi direttamente all’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella, per cercare di capire la questione: “Si tratta di due temi diversi – ci ha detto – ed andremo a reperire delle altre risorse, in modo da procedere con gli asfalti che stiamo facendo in questo periodo, seguendo la programmazione. Andremo ad ampliare gli interventi, secondo le esigenze segnalate. Ovviamente la segnaletica orizzontale era già prevista e, se ci sono zone dove ormai non si vede più è giusto ripristinarla. Se, tra due o tre mesi eseguiremo i lavori di asfaltatura, non possiamo non ottemperare a quegli automatismi già previsti dal Comune”.

L’Assessore ha confermato che, tra l’altro, i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale sono già programmati nei prossimi mesi anche in centro: “Andremo comunque a reperire nuove risorse – ha terminato Donzella – e cercheremo di asfaltare tutte quelle strade per le quali ci hanno chiesto di intervenire”.