Bordighera, wedding e cerimonie: all'hotel Parigi confronto tra i professionisti del settore (Foto e video)

Un evento dedicato a tutti gli operatori del settore wedding e cerimonie è stato ospitato ieri sera nelle sale dell’hotel Parigi a Bordighera.

Un'occasione unica durante la quale il direttore Davide Sattanino ha illustrato ai presenti i servizi offerti dall’hotel Parigi: catering, location, ospitalità e benessere e la sua esperienza nel settore. "All’Hotel Parigi da oltre 50 anni si organizzano matrimoni di classe, molte coppie e famiglie lo hanno scelto negli anni come sede per il ricevimento e la cerimonia, come location per il servizio fotografico ma anche come centro benessere per la cura e la bellezza degli sposi prima e dopo lo sposalizio. Ogni matrimonio è un evento unico e irripetibile per questa ragione è importante studiare soluzioni diverse e personalizzate per rendere questo giorno speciale ed indimenticabile. Perfezione ed attenzione per ogni singolo dettaglio ci contraddistinguono" - ha detto il direttore dell’hotel Parigi Davide Sattanino affiancato da Alessandro Marsilii, maitre d’hotel nonché responsabile del catering - "E' per noi importante che gli sposi e i loro cari si sentano a loro agio, felici e senza preoccupazioni affinché il giorno del matrimonio venga ricordato come una perfetta e bellissima festa".

L'atmosfera ricercata e al contempo conviviale e leggera dell'hotel Parigi si presta come location ideale per weeding e cerimonie. "Non ci limitiamo a servire cibi di qualità e a fornire un servizio impeccabile, seguiamo anche passo a passo gli sposi nella scelta del menù" - ha affermato il sanremese Alessio Cecchetto, chef capopartita dell'hotel dal settembre del 2022.

"Abbiamo un pacchetto specifico per le spose: il Parigi sposa. Offriamo servizi personalizzati prima e dopo il matrimonio. Prima del giorno delle nozze proponiamo trattamenti di dimagrimento, defaticanti, antiage, trattamenti estetici, epilazione, manicure, pedicure e trattamenti rilassanti. Dopo il matrimonio riserviamo la spa agli sposi e facciamo massaggi rilassanti. In spa vi è anche il pacchetto per addio al nubilato o celibato" - ha illustrato la 29enne di Ventimiglia Roberta Fusco, naturopata, massaggiatrice, estetista e manager del centro benessere dell'hotel Parigi - "Per il soggiorno, il servizio di shooting o la preparazione degli sposi e dei loro ospiti il nostro hotel a 4 stelle dispone di diverse tipologie di camere direttamente affacciate sul mare: suite, superior, deluxe, comfort e standard, nonché camere con un delizioso scorcio sul centro storico di Bordighera".

Un evento che ha permesso un confronto tra i professionisti del settore cerimonie: wedding planner, fioristi, pasticceri, fotografi, video maker, make up artist, parrucchieri, responsabili di atelier per sposi.