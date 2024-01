Desideri trascorrere una domenica tra cultura e gusto?

Se stai cercando un modo originale per trascorrere una domenica, l'Osteria del Tempo Stretto di Albenga ha quello che fa per te! Visita la Chiesa antica di San Giorgio, un gioiello dell'arte medievale, e poi gusta un delizioso pranzo in osteria con i piatti tipici della Liguria.

Ecco i dettagli della giornata:

La mattina, si potrà partecipare a una visita guidata alla Chiesa antica di San Giorgio, un edificio di grande valore storico e artistico. La chiesa è stata fondata prima dell'anno 1000 e conserva al suo interno affreschi danteschi che ritraggono personaggi della Divina Commedia.

Alle ore 10 ritrovo presso il parcheggio della Chiesa nuova di San Giorgio, Via Don Pelle 20, Albenga.

La visita sarà guidata da Nicolò Staricco, storico locale che saprà raccontare la storia della chiesa e descrivere le sue opere d'arte.

Alle ore 12:30 pranzo presso l’Osteria del Tempo Stretto.



Qui potrai gustare un delizioso pranzo in osteria, con un menu che prevede:

Carciofo fritto su crema di pecorino

Frittelle di baccalà

Ravioli alla genovese au tuccu

Coniglio al pigato e coste di bietola ripassate

Torta sacripantina

Il costo dell'intera giornata è di 45 euro, bevande escluse.

Per partecipare, è necessario prenotare chiamando Cinzia al 392-6221924 o Miranda al 339-3054033.

L'Osteria del Tempo Stretto si trova ad Albenga in Reg. Rollo, 39.