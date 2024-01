Assicurazione moto: come calcolare online il preventivo RC per motoveicoli

Tutti i veicoli a due ruote che circolano sul territorio italiano sono soggetti alla stipula dell’assicurazione RC motoveicoli: si tratta di una polizza obbligatoria che copre da danni provocati a terzi (persone o cose) in seguito a un sinistro. Prima di scegliere e attivare l’RC moto, per comprendere meglio le spese che si dovranno affrontare, è possibile calcolare online il premio assicurazioni moto e ciclomotori in modo rapido, semplice e immediato, inserendo anche le varie garanzie disponibili per avere una protezione ad hoc e su misura.

Preventivo RC moto online: informazioni utili da conoscere

è una formula assicurativa obbligatoria per legge: in caso di sinistri tutela dal pagamento di danni involontari causati con la moto a terzi (persone, veicoli o beni), sia in movimento che in sosta, e nel caso di incendio (così sembra che la garanzia incendio sia obbligatoria, modificare)del motoveicolo, entro il massimaleprevisto dalla polizza moto stipulata, cioè il limite massimo del risarcimento previsto. Rappresenta quindi l'assicurazione minima obbligatoria per circolare su strada e per risarcire lesioni fisiche, danni materiali e costi di riparazione o sostituzione dei beni danneggiati. L’che causa l’incidente: questo significa che se si provoca un incidente con conseguente infortunio o morte, il conducente della moto con responsabilità non è tutelato economicamente. Per ottenere una copertura completa e personalizzata è possibile aggiungere, come ad esempio la polizza infortuni conducente, furto e incendio, assistenza stradale, grandine, non assicurati, rinuncia alla rivalsa (utile in caso di incidente con colpa) e tutela legale.

L’assicurazione RC motoveicoli ha validità di 1 anno e può essere sospesa in modo rapido (una sola volta) all’esigenza, ma nel periodo di sospensione la moto non può circolare o sostare in strada. Come per la RC Auto, anche la RC moto modifica la Classe di merito in base al numero degli eventuali sinistri con colpa.

Moto ferme: obbligo di assicurazione

Il decreto che recepisce la direttiva 2021/2118 del Parlamento europeo in materia di Responsabilità Civile Auto ha introdotto un’importante novità:

Come avveniva in passato, l’RC moto può essere sospesa in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo (ad esempio durante il periodo invernale), ma nel periodo di sospensione la moto non può circolare o sostare in strada, in quanto la copertura assicurativa non è più attiva.

La normativa prevede che la durata della sospensione non può essere superiore a 10 mesi (il legislatore ha esteso la sospensione da 6 a 10 mesi) rispetto all'annualità e non può essere richiesta per più periodi all'interno dell’anno. Inoltre, la sospensione è disponibile solo per le polizze annuali e, per essere concessa, l’assicurato deve essere in regola con i pagamenti e rispettare le condizioni del contratto.

Preventivo RC moto online: perché calcolare l’assicurazione moto online

Optare per unrappresenta un modo facile per ottenere ildirettamente da casa, rapidamente e comodamente. Lo si può fare in totale autonomia sul Web, 24 ore su 24 potendo contare comunque sull’assistenza di un Agente dedicato. Inoltre, scegliere la propriapermette frequentemente di, confrontando le varie proposte assicurative e ottenendo spesso un prezzo particolarmente vantaggioso.