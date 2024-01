Bordighera, vini e bagna caoda monferrina nel fujot all'hotel Parigi (Foto e video)

Vini della vendemmia 2023 e bagna caoda monferrina nel fujot sono stati i protagonisti della serata alla scoperta di specialità piemontesi organizzata, ieri sera, al ristorante dell'hotel Parigi a Bordighera.

Per l'occasione, i commensali hanno potuto degustare, durante l'aperitivo, una selezione di salumi del salumificio Benese di Bene Vagienna con salame cotto, salame al Barolo, salame rosa Garavel, cacciatorini appetitosi, coppa stagionata e lardo alle erbe, bocconcini di Prugne Santa Clara steccate con pancetta del Salumificio Benese, focaccia alle nocciole, le "tonde gentili" di Cortemilia, frittelle di baccalà, lattuga e pinoli, i “Ciapinabò” di Carignano sott'olio accompagnati dal Punch al Vermouth di Torino con Alkermes e prosecco di Valdobbiadene superiore Docg extra dry della Cantina Borgomolino.

Nel corso della cena, invece, i presenti hanno potuto assaporare i pess ed coj, pesci di cavolo alla moriondese, la bagna caoda monferrina nel fujot con i suoi cardi gobbi di Nizza nella Paglia, i “Ciapinabò” di Carignano, i "Puvrun" di Carmagnola, "Mujà" affinati nelle vinacce di Barbera d'Asti e tutto il carosello di verdure invernali dell'orto, cotte e crude, mini involtini di Fassona con formaggio Fontaveto e le uova del primo "Co co dé" strapazzate nel fujot accompagnati da un Barbera di Calosso d’Asti 2023 'en Primeur', spillato direttamente dal fusto dalla cantina L. Soria di Calosso d'Asti. E' stata poi servita una tazza di buon brodo caldo di carne conciato e aromatizzato al vecchio Barbera d’Asti Docg. A seguire, si sono potute assaporare la Gorgonzola Malghese Palzola Novara, il St. Stè di latte vaccino stagionato 60 giorni del Caseificio Val d'Aveto di Genova e la Prescinsoa, la cagliata genovese d'eccellenza, accompagnati con l'artigianale "Cogna" di Mister. P., la mostarda piemontese di mele cotogne e mosto di uva Moscato ridotto, accompagnati dal Soleras, un marsala vergine Doc delle Cantine Pellegrino 1880 Marsala. La cena si è conclusa con la “Torta ‘d Pom” di Nonna Gilda di Castelnuovo Don Bosco, di sole mele rapé, dimenticata al forno quanto basta con mantecato di crema al profumo di bacche di vaniglia del Madagascar dell'azienda Planifolia Ltd, e con il "Bicerin", originale di Camillo Benso Conte di Cavour con Pampavia preparata da Milly di Moriondo, accompagnati da un “Dolcearoma” da uve Moscato delle cantine L. Soria Calosso d'Asti 2023. La realizzazione del menù, proposto dall'hotel Parigi, è avvenuta in collaborazione con l'azienda agricola Grillo, Botti di Arma di Taggia, Rubatà Feyles Santenà, Caffè Lavazza, Metro di Ventimiglia, pescheria Biancheri di Bordighera, Soc. Miro di Savona, Rositano Fratelli di Bordighera e 2elle carni di Arma di Taggia.

L'evento, che è stato organizzato dalla famiglia Sattanino, era rivolto agli amici, ai sommeliers dell’Aspi e dell’Ams Sommeliers di Monaco, a ristoratori ed albergatori del territorio e alle autorità. Erano, infatti, presenti anche il senatore Gianni Berrino, il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito e l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino. A rappresentare l’Aspi Riviera dei Fiori vi erano il direttore dei corsi Aspi Riviera dei Fiori Salvatore Papalia, il presidente onorario Aspi Piero Sattanino e Davide Sattanino, sommelier dell’hotel Parigi. La serata è stata allietata da un musicista che si è esibito alla tastiera e con una fisarmonica del 1920.

La serata dedicata ai vini nuovi della vendemmia 2023 e alla bagna caoda monferrina nel fujot, verrà riproposta, questa sera, il 20 gennaio, alle 20 al ristorante “La Reserve” di Bordighera e sarà aperta a tutti.