Progetto per il nuovo stadio della Sanremese: Masu "Nessuno vuole sostituire il Teatro Ariston"

“Ho preso atto che in questo ultimo mese, alcune testate giornalistiche hanno inteso pubblicare degli articoli che in un certo qual senso denigrano il progetto della nuova ‘Arena Sanremo’, definendolo ‘faraonico’ e contrapponendolo ad arte con il non esaltante momento che sta attraversando la Sanremese”.

Sono le parole di Alessandro Masu, presidente del sodalizio matuziano, che interviene sul progetto del nuovo stadio, una grande novità per la città dei fiori ma che, dai più, viene considerato un sogno impossibile. “Ad oggi – prosegue Masu - è stato riscontrato un grande interesse al progetto da molteplici parti della collettività Matuziana. Voglio precisare che, contrariamente a quanto letto in alcuni degli articoli pubblicati, il progetto della nuova ‘Arena’ non va in conflitto né si vuole sostituire al Teatro Ariston, che attualmente accoglie il Festival. Anzi, la nuova ‘Arena Sanremo’ risulterebbe essere perfettamente sinergica all’esigenza della città di avere una location idonea ad ospitare grandi eventi”.

Masu conferma che l’intervento non richiederebbe apporto di capitali da parte del Comune di Sanremo, scongiurando spese che ricadrebbero in seguito a carico del cittadino: “L’Arena porterebbe centinaia di posti di lavoro per i residenti di Sanremo, ed un indotto incredibile per le attività alberghiere che potrebbero contare su un flusso di turisti di circa 40.000 unità al mese fuori stagione”.

Secondo Masu, con i suoi 13.000 posti a sedere e tutti al coperto, l’Arena ha lo scopo di diventare un valido partner per gli eventi complementari al celebre Festival della Canzone Italiana: “Diventerebbe anche attrattiva per i club stranieri che in inverno cercano location per i ritiri pre stagionali. Si riporterebbe così il calcio che conta anche a Sanremo. Oltre a ciò, la nuova struttura, per come è progettata, destina grandi spazi a servizio della comunità e come già detto genera un nuovo apporto di turismo e nuove opportunità commerciali per gli imprenditori locali”.

I partners commerciali e tecnici sono di primo livello mondiale, tra questi ASM Global, società di gestione stadi e arene in tutto il mondo, la migliore per eccellenza e qualità di eventi organizzati. “Come è noto al Sindaco Biancheri – prosegue Masu - è un progetto serio, già contemplato nel programma ‘Sanremese Next Level’ presentato a tutta l’Amministrazione Comunale nella primavera del 2022 quale investimento complementare al già noto progetto di Pian di Poma”.

“Sebbene l’iter amministrativo di valutazione del progetto abbia subito rallentamenti dovuti ad errori procedurali da parte proprio dell’Amministrazione – termina Masu - ritengo che non vi possa essere chi non veda l’interesse pubblico alla realizzazione con capitali privati di una simile iniziativa”.

Nei prossimi giorni è prevista la presentazione ufficiale del progetto per il nuovo stadio. Al momento non è ancora stata ufficializzata la data, ma dovrebbe essere venerdì sera alle 19.30. Le location in lizza sono il Casinò e Villa Nobel.