Calcio: la Sanremese cade a Tortona dopo due vittorie consecutive e resta in zona play out

Allo stadio Fausto Coppi di Tortona di fronte Derthona e Sanremese nell’anticipo della seconda di ritorno. Entrambe le squadre, appaiate a quota 22 insieme al Pinerolo, cercano punti pesanti per allontanarsi dalla zona play out. Mister Gori recupera dopo la squalifica Gagliardi e Larotonda e lancia dal primo minuto in attacco Spatari al fianco di Vassallo. Di Fino preferito ancora a Biagini sulla corsia di destra. Out Maglione, panchina per Ibe e Gatto, tribuna per Rocco e Conti.



La gara entra subito nel vivo fin dalle prime battute.

Al 2’ angolo di Amaradio, testa di Tiganj, palla sul fondo.

Non passa neanche un minuto e arriva la replica dei matuziani: Vassallo chiuso da due uomini termina a terra ma l’arbitro lascia correre, la sfera arriva a Cesari che crossa da sinistra, testa di Spatari, palla alta sopra la traversa.

Al 13’ punizione di Marchetti da destra, sponda di Tambussi, testa di Karkalis, para Bohli.

Al 15’ angolo di Amaradio, testa di Manasiev, palla sul fondo.

Al 24’ punizione dal limite di Gagliardi, palla alta.

Al 39’ il Derthona va in gol con Rossi, ma l’arbitro annulla su segnalazione del guardalinee per posizione irregolare del calciatore in maglia nera.

Al 44’ padroni di casa vicini al vantaggio con Toniato che colpisce il palo con un gran tiro dal limite, i biancoazzurri si salvano.

Il primo tempo si chiude sullo 0-0.



Nella ripresa al 48’ mister Gori effettua il primo cambio: entra Biagini, esce Di Fino.

Al 53’ doppio cambio nella Sanremese: entrano Pietrelli e Ibe, escono Spatari e Larotonda.

La gara si sblocca al 59’: Toniato impegna centralmente Bohli che respinge, sulla ribattuta del portiere matuziano il più lesto è Amaradio che scaraventa in rete. Derthona – Sanremese 1-0!

Al 62’ ancora vicini al gol i ragazzi di Daidola: cross dalla destra di Saccà, testa di Rossi sottomisura, palla fuori.

Al 67’ ci prova Ibe con un colpo di testa sfruttando un cross di Biagini, Sattanino si tuffa e blocca a terra.

Al 76’ quarto cambio nella Sanremese: entra Gatto, esce Bechini. Biancoazzurri a trazione anteriore.

All’86’ ci prova Pietrelli con un rasoterra dal limite, palla sul fondo.

Subito dopo mister Gori effettua la quinta e ultima sostituzione di giornata: entra anche Camerino, esce Cesari.

Al 94’ Derthona vicino al raddoppio in contropiede con Amaradio, ma la conclusione del numero 11 a tu per tu con Bohli in disperata uscita si perde sul fondo.

Finisce 1-0 per il Derthona che conquista tre punti importanti e torna al successo dopo tre mesi di digiuno. La Sanremese cade dopo due vittorie consecutive e resta in zona play out. Mercoledì, nel turno infrasettimanale, i matuziani ospiteranno al Comunale la Vogherese.



Fabrizio Prisco

IL TABELLINO



DERTHONA: Sattanino, La Cava (86’ Daffonchio), Karkalis, Rossi, Toniato, Tambussi, Saccà (79’ Strada), Marchetti, Tiganj (88’ Gueye), Manasiev (80’ Robotti), Amaradio. A disposizione: Ciquera, Vultaggio, Dall’Olio, Barisone, Schirone. Allenatore Fabrizio Daidola



SANREMESE: Bohli, Salto, Bregliano, Bechini (76’ Gatto), Gagliardi, Di Fino (48’ Biagini), Lordkipanidze, Cesari (86’ Camerino), Larotonda (53’ Ibe), Vassallo, Spatari (53’ Pietrelli). A disposizione: Ferro, Nenci, Farrauto, Santanocito. Allenatore Mattia Gori



ARBITRO: Paolo Grieco di Ascoli Piceno



ASSISTENTI: Antonio Mascello di Ravenna, Roberto Lobene di San Benedetto del Tronto



RETE: 59’ Amaradio



NOTE: giornata fredda e umida, terreno in discrete condizioni. Spettatori 300 circa. Ammoniti Di Fino, Larotonda, Gori per proteste, Bregliano, Ibe, Daidola per proteste. Angoli 2-0 per il Derthona. Recupero 1’ pt, 6’ st.