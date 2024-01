Dichiarazione ISEE: perché è importante essere in possesso della visura catastale

Nella dichiarazione dell'ISEE, un documento fondamentale che non si deve trascurare è la visura catastale. Quest'ultima rappresenta un elemento molto importante per quanto riguarda la compilazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. Non averlo a disposizione è un fattore assolutamente negativo, perché la sua mancanza ha delle ricadute sull'accuratezza e sulla validità della dichiarazione.

Che cos'è la visura catastale

Come abbiamo detto, la visura catastale per ISEE è un documento che dovrebbe essere sempre presente. Infatti la visura catastale è un documento che fornisce delle indicazioni specifiche su un immobile, come, per esempio, i dati del proprietario, la categoria catastale, la classe, i vani, la superficie completa e l'ubicazione dell'immobile. La visura catastale si dimostra un elemento essenziale per determinare il valore di un immobile in termini fiscali.

Qual è il ruolo della visura catastale nell'ISEE

Cerchiamo adesso di capire qual è il rapporto tra visura catastale ed ISEE e perché il primo documento sia fondamentale per compilare il secondo. L'ISEE è un indicatore che serve a valutare la situazione economica di una famiglia. In genere viene preso in considerazione per accedere a prestazioni sociali agevolate o a servizi a tariffe ridotte. La visura catastale, che prende in considerazione la valutazione del patrimonio immobiliare, incide sul calcolo dell'ISEE.

Perché è importante la visura catastale ai fini ISEE

Avendo la possibilità di accedere ai dati contenuti nella visura catastale, si ha una maggiore accuratezza nel calcolo ISEE. Infatti, se non si possono determinare con precisione i valori degli immobili, l'ISEE potrà fornire soltanto una stima inaccurata.

Si deve tenere presente che, avendo un ISEE corretto, si può accedere più facilmente a sussidi, all'assistenza sanitaria senza prezzi elevati, alle borse di studio e ad altri servizi. Se non si fornisce la visura catastale, l'ISEE non è corretto e quindi può portare ad essere esclusi dai benefici.

Inoltre, la mancata dichiarazione di beni immobiliari (oppure quando questi calcoli sono errati) può comportare delle sanzioni.

Come ottenere la visura catastale

La visura catastale può essere richiesta presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate oppure online tramite appositi servizi telematici sempre facenti capo all'Agenzia delle Entrate. Si può richiedere per sé o anche per un'altra persona, avendo a disposizione il codice fiscale del proprietario dell'immobile.

Com'è strutturata la visura catastale

Sbaglia chi pensa che la visura catastale si presenti soltanto come un elenco di proprietà. Infatti essa è strutturata in maniera tale da indicare le modifiche, le variazioni ed eventualmente le servitù che influenzano il valore dell'immobile. Queste informazioni sono davvero importanti per calcolare correttamente il valore patrimoniale che influisce sull'ISEE.

È fondamentale assicurarsi che la visura catastale sia sempre aggiornata. Infatti, se si sono fatte delle modifiche strutturali, come, per esempio, delle ristrutturazioni o degli ampliamenti, questi elementi devono essere indicati, perché possono influire sul valore dell'immobile. Se si utilizza un documento non aggiornato, si corre il rischio di valutare in maniera non precisa l'ISEE.

La prevenzione dell'evasione fiscale

L'utilità della visura catastale aggiornata e accurata si configura molto importante in tutti i sensi. È un fatto di responsabilità individuale e collettiva, difatti ogni cittadino ha la responsabilità di fornire dati accurati per assicurare un sistema equo. La visura catastale, inoltre, quando è aggiornata e fatta accuratamente, è uno strumento da cui non si può prescindere per la lotta all'evasione fiscale.

Assicurando che tutti i beni immobiliari siano correttamente dichiarati, si può ridurre il rischio di frodi e si promuove un sistema fiscale più giusto. In definitiva contribuisce, al di là del carattere burocratico, alla trasparenza e a costituire un tessuto sociale più forte e coeso. All'interno di questo contesto ogni individuo è consapevole del proprio ruolo nella comunità, quindi la visura catastale diventa un simbolo di impegno civico e di partecipazione alla vita economica e sociale.