Sanremo: consegnato il cantiere di Villa Mercede, pronti a partire i lavori da 3,5 milioni di euro

Concluso l’iter burocratico, ora è il momento dei lavori. Da qualche giorno il comune ha consegnato il cantiere di Villa Mercede per l’intervento da 3,5 milioni di euro che servirà a dare una nuova vita allo stabile abbandonato ormai da troppi anni.

Palazzo Bellevue ha ottenuto il finanziamento accedendo ai fondi ministeriali del bando “Rigenerazione urbana” nel 2021 ottenendo una somma notevole anche per via del valore storico dell’intervento in programma. L’obiettivo è quello di restituire alla città una villa che sarà spazio dedicato alla cultura e all’insegnamento. Al suo interno, infatti troveranno spazio le classi del Liceo Musicale, il progetto del Liceo “Cassini” che sta attraendo diversi studenti da tutta la provincia. In un primo momento si ipotizzava l’utilizzo di Villa Mercede come sede sanremese dell’Università di Imperia, poi la virata verso il neonato liceo matuziano.

Stando al cronoprogramma del Comune, i lavori sono iniziati come da programma a gennaio 2024 e termineranno entro la fine del 2025.