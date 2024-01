Sanremo: non si fermano i controlli della Polizia Municipale, controllati 85 veicoli in via Roma

Non si fermano i controlli serali della Polizia Municipale di Sanremo, per garantire la sicurezza stradale di residenti e turisti.

I controlli si sono svolti alla rotatoria tra via Roma e Corso Mombello. Sono stati verificati 85 mezzi e, di questi ne sono stati sanzionati sei. Uno per omessa revisione, due per gli anabbaglianti non funzionanti, uno per non aver rispettato l'obbligo di direzione ed uno per aver superato la linea continua di mezzeria.

Un ultimo conducente è stato multato per il mancato uso delle cinture. Eseguiti anche controlli con l’etilometro ma non sono emerse irregolarità.