Sanremo: si spacciano per collaboratori della Parrocchia di Coldirodi ma sono probabilmente truffatori

Don Filippo Pirondini, Parroco di Coldirodi a Sanremo, ha lanciato l’allarme per la segnalazione di alcuni residenti. Questi hanno detto di essersi trovati davanti alla propria abitazione un uomo e una donna, che stanno passando di casa in casa, spacciandosi per collaboratori della Parrocchia e offrendo aiuto per lavori domestici o altro.

Don Pirondini ha confermato di non conoscere nessuno che possa spacciarsi per collaboratori della Parrocchia. Men che meno che siano autorizzati ad una attività del genere.

“Vorrei precisare – ha detto don Pirondini - che la Parrocchia non chiede offerte o aiuti ‘porta a porta’. Per questo motivo nessuno è autorizzato a chiedere denaro a nome del parroco o per conto della parrocchia. Ho già allertato le Forze dell'Ordine affinché possano svolgere le opportune verifiche. Invito tutti ad essere prudenti e per qualsiasi dubbio rivolgersi alle Autorità competenti”.