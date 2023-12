Come difendersi dalle truffe in vista del mercato libero dell'energia

L'entrata in vigore del mercato libero dell'energia (il 10 gennaio 2024 per il gaso e il 1 aprile 2024 per la luce) rappresenta una grande opportunità per i consumatori domestici e non domestici di piccole dimensioni. A partire da quella data, infatti, non saranno più vincolati al Servizio Elettrico Nazionale (SEN), ma potranno scegliere il proprio fornitore e l'offerta che meglio risponde alle loro esigenze.

Tuttavia, questa novità comporta anche il rischio di incorrere in truffe. I truffatori potrebbero approfittare dell'inesperienza dei consumatori per vendere loro offerte non convenienti o addirittura fasulle.

Ecco alcuni consigli per difendersi dalle truffe:

Informarsi sui propri diritti e sulle opportunità offerte dal mercato libero: prima di tutto, è importante informarsi sui propri diritti e sulle opportunità offerte dal mercato libero. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha pubblicato un sito web dedicato al mercato libero, dove è possibile trovare informazioni utili per i consumatori.

In particolare, è importante conoscere i seguenti aspetti:

I consumatori hanno il diritto di scegliere il proprio fornitore e la migliore offerta luce e gas presente sul mercato.

I consumatori hanno il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penali.

I consumatori hanno il diritto di ricevere un preventivo scritto prima di firmare un contratto.

Confrontare le offerte disponibili:

Prima di scegliere un fornitore, è importante confrontare le offerte disponibili. Esistono diversi siti web e comparatori che consentono di confrontare le offerte in modo facile e veloce.

Quando si confrontano le offerte, è importante prestare attenzione ai seguenti aspetti:

Il prezzo dell'energia: il prezzo dell'energia è il fattore più importante da considerare. È importante confrontare i prezzi di diverse offerte disponibili e scegliere quella che offre il prezzo più conveniente.

Le tariffe applicate: le tariffe applicate possono variare per le fasce orarie, i giorni della settimana o i mesi dell'anno. È importante scegliere un'offerta che abbia tariffe adatte alle proprie esigenze.

I servizi inclusi: alcuni fornitori offrono servizi aggiuntivi, come la domiciliazione bancaria o la carta di credito. È importante valutare l'utilità di questi servizi e decidere se sono disposti a pagare un prezzo più alto per averli.

Non firmare alcun contratto senza averlo prima letto attentamente e compreso. Se avete dubbi, rivolgetevi a un consulente energetico.

In particolare, è importante prestare attenzione ai seguenti aspetti del contratto:

La durata del contratto: la durata del contratto può variare da 1 a 24 mesi. È importante scegliere un contratto della durata giusta, in modo da poterlo disdire senza penali in caso di necessità.

Le condizioni contrattuali: è importante leggere attentamente le condizioni contrattuali, in particolare quelle relative al recesso, alle penali e ai servizi inclusi.

Diffidate dalle offerte poco chiare e troppo vantaggiose

Se un'offerta sembra troppo vantaggiosa per essere vera, probabilmente lo è. Diffidate dalle offerte che prevedono sconti troppo elevati o che non specificano chiaramente le condizioni contrattuali.

In particolare, è importante prestare attenzione ai seguenti aspetti delle offerte troppo vantaggiose:

Gli sconti troppo elevati: gli sconti troppo elevati dovrebbero insospettire il consumatore. È importante verificare se lo sconto è reale e se è sostenibile nel tempo.

Le condizioni contrattuali poco chiare: le condizioni contrattuali poco chiare dovrebbero insospettire il consumatore. È importante leggere attentamente le condizioni contrattuali prima di firmare il contratto.

Non fornite i vostri dati personali a sconosciuti

Non fornite i vostri dati personali a sconosciuti, come il codice fiscale o il numero di conto corrente, a meno che non abbiate contattato voi un comparatore di tariffe online certificato.

Se ricevete una telefonata o una visita da un operatore che vi propone un'offerta di energia, chiedete sempre di avere un preventivo scritto. Il preventivo deve indicare chiaramente le condizioni contrattuali, tra cui la durata del contratto, il prezzo dell'energia, le tariffe applicate e i servizi inclusi.

In caso di dubbi o sospetti, è possibile rivolgersi all'ARERA, che ha un servizio di tutela dei consumatori.

L'ARERA può fornire informazioni sui propri diritti e sulle opportunità offerte dal mercato libero, e può anche intervenire in caso di truffe.