Sanremo: "Correte, in via Roma c'è un incendio!" ma era un falso allarme, mobilitazione di soccorsi (Foto)

“Correte c’è un incendio al quarto piano!” E’ questo il tono della telefonata ricevuta, questa mattina intorno alle 7, dal centralino dei Vigili del Fuoco di Imperia.

La chiamata proveniva da via Roma a Sanremo e annunciava un rogo all’interno di un appartamento al civico 36. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento matuziano, che hanno chiesto l’ausilio di un’ambulanza della Croce Rossa e della Polizia.

Arrivati sul posto, però, dell’incendio non vi era traccia e, dopo le verifiche del caso, gli agenti del Commissariato hanno fermato un uomo che sembrava particolarmente alterato. L’uomo è stato portato in ambulanza e, probabilmente, sarà poi trasferito in ospedale.

Ancora da chiarire la dinamica dei fatti. Se venisse confermato che l’uomo ha chiamato senza motivo, scatterebbe automaticamente la denuncia per procurato allarme. Per consentire i soccorsi il traffico in via Roma è stato rallentato.