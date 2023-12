Sanità: il sanremese Michele Orlando nominato Direttore Generale dell'Asl 2 savonese

Sarà il sanremese Michele Orlando il nuovo Direttore Generale di Asl 2, in provincia di Savona. La decisione è stata presa dall’Amministrazione regionale, che ha prorogato per due anni gli incarichi in Asl 3, 4 e 5.

Orlando andrà a sostituire l’ex Direttore Generale Marco Damonte Prioli che, da alcuni anni aveva lasciato lo stesso incarico nella nostra Asl. “Ci aspettano due anni impegnativi nei quali a livello di amministrazione regionale – dichiarano il Presidente Giovanni Toti e l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola - porteremo avanti uno sforzo economico importante per l’abbattimento delle liste d’attesa. Contestualmente si stanno sviluppando tutte le attività propedeutiche all’attuazione del Pnrr con ospedali di comunità, case di comunità e centrali operative territoriali”.

Al momento non è ancora dato sapere chi sostituirà, invece, l’attuale Direttore Generale di Asl 1 Imperies, Luca Stucchi, destinato a tornare in Lombardia.