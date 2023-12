Calcio. Grande festa di Natale per il settore giovanile dell’Ospedaletti

Festa di Natale al campo “Ciccio Ozenda” per il settore giovanile dell’Ospedaletti. Un pomeriggio all’insegna del gioco e dell’allegria in un clima di grande gioia per i giovani atleti e le loro famiglie che hanno partecipato alla giornata.

“Siamo veramente soddisfatti e cogliamo l’occasione per fare i migliori auguri di Natale a tutti i nostri associati ed alle loro famiglie - dichiarano dalla società - auguri estesi a sponsor, collaboratori e tutti quelli che ci vogliono bene e si adoperano per proseguire nella crescita. Anche a Natale c’è sempre più gusto a essere orange”.