Sanremo: in Consiglio il discorso di congedo del Sindaco "Il 10 gennaio ripartono i lavori del palazzetto"

“Siamo chiamati ad approvare la pratica più importante, che ha un sapore particolare, visto che siamo qui tutti presenti tra Consiglieri e Dirigenti ed è una grande soddisfazione”.

Sono le parole del Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, che questa sera ha commentato la pratica del bilancio preventivo, l’ultimo della sua Amministrazione. “Abbiamo elaborato un documento – prosegue - per il quale mi sono raccomandato di non mettere in difficoltà l’Amministrazione che verrà. Abbiamo rafforzato il turismo, con 300mila euro in più garantendo le manifestazioni significative. Abbiamo deciso di approvare il bilancio a fine dicembre, per garantire a tutti di utilizzare le risorse disponibili al meglio possibile. Mi emoziona però pensare quanto abbiamo fatto in questi anni: le scuole, per noi, saranno sempre il nostro obiettivo principale. Li abbiamo messi tutti a norma ma abbiamo fatto solo il nostro dovere, che però hanno visto tante risorse. Stessa cosa per gli impianti sportivi, visto che si sta lavorando a Pian di Poma che al mercato dei fiori. Ci sono poi i progetti della Sanremo per il 2030: il porto vecchio per il quale sapremo qualcosa in più a fine gennaio; il palazzetto dello sport, altro intervenuto voluto e per il quale il 10 gennaio riprenderanno i lavori seppur con circa 3 milioni di euro di aumento; c’è il tanto discusso Portosole, per il quale abbiamo firmato la convenzione e i lavori di piazza Eroi, senza dimenticare il progetto ‘Pinqua’ che riguarda in particolare il centro storico ma non solo. Queste grandi opere porteranno una grande trasformazione della città. E’ stato fatto un lavoro faticoso e, a corollario, questa mattina è stato protocollato il project financing dell’ex stazione. Per questo già a gennaio inizieremo una serie di riunioni, con maggioranza ed opposizione per parlare proprio di questo. C’è anche il progetto dello stadio comunale che, però, avrà un iter differente che riguarda il decreto stadi. Dietro a tutto questo c’è un lavoro immenso dell’Amministrazione, dei Consiglieri e dei dipendenti del comune”.

“Stasera si ferma la nostra progettazione – evidenzia Biancheri - perché siamo alla fine del mandato. Ma provo una grande emozione perché è stato un lavoro difficile, ma sono davvero felice per quanto fatto. Personalmente ci ho messo l’anima, perché abbiamo una città dalle potenzialità enormi e sono contento che la prossima Amministrazione possa mettere la ‘firma’ a queste opere. Ma tante cose non le abbiamo fatte, sono rimaste indietro ma sono certo che chi entrerà porrà rimedio. Noi abbiamo fatto questo e altri potranno fare tutto il resto e magari anche di più”.

Con la voce visibilmente rotta dall’emozione, ha poi terminato: “Voglio terminare con un grande grazie al Presidente del Consigliere e a tutti i componenti dell’assise, nella quale non è mai mancato il numero legale. Mi avete dato tantissimo, sia dalla maggioranza che dall’opposizione. Ci sono stati anche molti contrasti in maggioranza, ma tutti vi siete comportati con grande lealtà. Anche l’opposizione ha capitato e vi ringrazio, sia per i momenti duri che in quelli in cui mi avete capito. Durante la mia vita ho sempre voluto ‘fare’ ed ho preso dei rischi, a volte sbagliando. Però mi sento sereno perché, sia per cosa si è fatto e cosa no, la responsabilità è unicamente mia. Non è il momento dei saluti, fissati per aprile o maggio, quando ci sarà un momento a sé. Ci saranno altri Consigli comunali, ma questo è il momento più importante, il momento nostro”.

Alla fine tutto il Consiglio si è alzato in piedi per applaudire il Sindaco, ancora visibilmente commosso.