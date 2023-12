Sanremo: i Giovani Democratici sostengono Fulvio Fellegara sindaco

"Sanremo é una città che ha vissuto diverse trasformazioni in questi anni, ma si é dimenticata delle periferie e di chi vive nei quartieri popolari.

Noi Giovani Democratici sosterremo Fulvio Fellegara Sindaco di Sanremo, perché é la persona giusta, nel posto giusto al momento giusto. Se da un lato la destra non dà cenni di vita e sorgono nuovi candidati, figli di strategie e giochetti della politica nostrana, Fulvio Fellegare é un candidato autorevole e stimato, capace di unire il centrosinistra, un gran pezzo della società civile e la “Sanremo bene”. Fellegara conosce molto bene il tessuto sociale di questo territorio, i suoi problemi cronici e l’inazione di chi l’amministra. Fellegara per noi Giovani Democratici é un amico, una persona che sa parlare alle nuove generazioni e sa ascoltare i loro problemi e le loro necessità. Da Segretario della CGIL ha sempre visto nei giovani la vera ricchezza di questo territorio. Tuttavia, questa ricchezza scarseggia sempre più, perché le amministrazioni si sono concentrate, stagione estiva dopo stagione estiva, sul far venire gente da fuori, piuttosto che lavorare su come dare opportunità ai giovani sanremesi.

Sanremo vanta dei dati allarmanti sull’abbandono scolastico, sulla disoccupazione giovanile, dati a tratti peggiori di quelli di Imperia, che devono far sorgere non pochi dubbi su come viene speso il capitale in denaro della città più ricca della provincia. Il motivo é sempre lo stesso: in questo anni ci si é dimenticati del sociale. Occorre parlare dei bisogni delle persone, soprattutto in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, dove l’inflazione impenna e il governo centrale, come quello regionale, mancano di visione e della più basilare premura nei confronti dei più deboli, é in questo clima che le amministrazioni comunali, con gli strumenti di cui dispongono, devono agire per assicurare ai propri cittadini dignità e sicurezza sociale.

Noi Giovani Democratici pensiamo sia importante rafforzare la figura dello psicologo nelle scuole, mettere meglio in connessione chi esce dagli istituti tecnici-professionali, vere e proprie eccellenze del territorio, con l’apparato imprenditoriale locale proponendo ai ragazzi contratti dignitosi e adeguatamente remunerativi, riteniamo che il comune di Sanremo debba fare di più nel sostenere i centri antiviolenza, nel sostenere le associazioni LGBTQAI+ nel promuovere le loro iniziative di sensibilizzazione contro l’odio omolesbobitransfobico. Non possiamo più chiederci perché le nuove generazioni di questa provincia scappano senza prendere consapevolezza delle difficoltà di una ragazza o di un ragazzo a restare. Oggi non ci si stupisce più nel vedere qualcuno che fugge da questo territorio, ci si stupisce di chi è restato e ci si chiede perché sia restato.

Noi Giovani Democratici crediamo che Fulvio Fellegara sia il sindaco giusto per la città di Sanremo, ed è per questo motivo che lo sosterremo convintamente per una Sanremo progressista, capace di dialogare tanto con il mondo imprenditoriale locale quanto con chi sta ai margini della società. Con Fulvio Fellegara Sindaco l’amministrazione comunale di Sanremo non si ritaglierà dei target limitati a cui rivolgersi, come qualcun altro sa far bene, ma parlerà a tutti, parlerà agli ultimi, perché parlare agli ultimi, significa parlare a tutti".