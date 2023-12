A Savona la prima uscita ufficiale della categoria Seven del Sanremo Rugby

Prima uscita ufficiale per la categoria Seven del Sanremo Rugby. La formazione biancazzurra impegnata nella disciplina olimpica del rugby a sette ha preso parte nel fine settimana al raggruppamento di Savona confrontandosi con Cus Genova e Pro Recco, oltre ai padroni di casa del Savona.

Al termine delle gare il Sanremo Rugby ha chiuso al primo posto in classifica a parimerito con Pro Recco.

“È andata molto bene per essere stata, dopo tanta attesa, la prima esperienza della società nella disciplina - commenta Alberto Ferrara, dirigente della selezione Seven del Sanremo Rugby - i risultati sono stati soddisfacenti, ma quello che più mi è piaciuto è stata la grinta con cui i ragazzi hanno giocato e anche l’entusiasmo con cui hanno affrontato per la prima volta questa categoria. È una specialità olimpica e rientra nella mission della società, la nostra intenzione è ripetere questa esperienza anche in altri tornei e inserirci in un tour che termina a fine stagione con tornei in città importanti. Solo confrontandoci possiamo migliorare”.