Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 16 e domenica 17 dicembre, in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 16 DICEMBRE



SANREMO



19.00-17.00. ‘Un salto… nel benessere’: corso per il personale sanitario (mattino) + nel pomeriggio tavola rotonda dal titolo ‘Miglioriamo insieme il nostro stile di vita’, con la partecipazione di Sara Simeoni (medaglia d'oro ai Giochi olimpici di Mosca 1980) che racconta ‘Lo sport compagno di vita per ogni età’. Sala privata del Casinò (locandina con il programma)

9.00. 2° Trofeo internazionale Scacchistico Semilampo ‘Città di Sanremo’ organizzata dalla neo Associazione sportiva dilettantistica Scacchi Sanremo ‘Nenad Šulava’ in collaborazione con l’associazione ‘Pigna Mon Amour’. Ex-chiesa Santa Brigida nel centro storico

10.00. Mercatini a tema in piazza Colombo, fino al 17 dicembre

10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



10.00-18.00. Mostra ‘Visioni d’arte tra storia e contemporaneità’ con opere realizzate dagli artisti Maurizio Melis Roman e Paolo Lorenzo Parisi. A cura di Anna Maria Ferrari. Forte di Santa Tecla, fino al 7 gennaio (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)



10.00-19.00. ‘Ironica poesia - Il mondo di Lisandro Rota’: mostra curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte alla Galleria d'arte ‘La Mongolfiera’, in via Roma 50, fino al 13 gennaio (tutti i giorni 15.30/19.00, martedì, giovedì e sabato anche 10/12)

10.00. ‘Wunderbazaar’: inaugurazione esposizione collettiva tra passato, presente e futuro con gli artisti Marie Eve Merillou, Ambra Crespi, Anna Ippolito, Francesca Bettegazzi, Nicola Malnato, Andrea Zammataro, Paul Spez. Casa Eva a Bussana Vecchia, fino al 23 dicembre, info 380 4770378



12.00. Dragon Winter Series: competizione velica nello specchio antistante la città, fino al 15 dicembre (più info)

15.00-24.00. Luna Park dei Fiori. Piazzale Dapporto e lungomare Vittorio Emanuele (da lunedì a venerdì h 16/19.30, sabato h 15/24, festivi h 10.30/12.30-14.30/24), fino al 14 gennaio (più info)



15.30. 'Christman Magic Show': spettacolo Natalizio a cura della Croce Rossa Italiana (Comitato Sanremo). Piazza Borea d’Olmo

16.00. Per il terzo appuntamento di ‘Sa(n)remo Lettori’, incontro con lo scrittore Marco Balzano, vincitore del Premio Campiello e finalista al Premio Strega. Presentazione del libro Cafè Royal (Einaudi). Modera Mara Ferrero, dirigente scolastica del Liceo Cassini, con Francesca Rotta Gentile. Letture a cura dell’attore Eugenio Ripepi. Intermezzi musicali a cura dei musicisti del Liceo Cassini. Serra La Fenice di Villa Nobel, ingresso libero (prenotazioni a questo link)

17.00. ‘Parole e Musica di Natale’: concerto benefico a favore di AISLA (Sezione di Imperia) con il duo composto dalla soprano Fiorella Di Luca e dalla pianista Tiziana Zunino. In programma musiche di Gruber, Schubert, Verdi, Franck e Brahms. Evento a cura della Fondazione ‘l’Uomo e il Pellicano’. Chiesa luterana, ingresso a offerta libera



18.00. ‘Giustizia e Pace, un binomio indissolubile’: incontro con la partecipazione di Imam Shaykh Ala Ramzi, Ibrahim Mauro Bottini, Hamza Roberto Piccardo della rivista ‘laluce.new’, traduttore del Corano ed editore. Federazione operaia sanremese, via Corradi 47, ingresso libero



IMPERIA

8.00. Presepi ad Imperia dislocati in vari luoghi della città, fino all’8 gennaio (per visionarli scaricare qui la brochure)

8.00-19.00. ‘ImperiAntiquaria’: mercatino di antiquariato e collezionismo sotto i portici di Via Bonfante (ogni terzo sabato del mese)

10.00-17.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (venerdì 10/13, sabato 10/13-14/17, domenica 14/17)



10.00-17.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

10.00. Natale in Danza: Galà delle scuole di danza e ginnastica CSEN al Palazzetto dello Sport, anche domani

10.30. Per ‘Aspettando il Natale nei Musei di Imperia’, ‘Villa Faravelli, un Museo da scoprire’: visita guidata con percorso tra i movimenti nati tra gli Anni ’30 fino ai ’70, dall’astrattismo geometrico all'arte concreta e informale allo spazialismo, alle avanguardie europee e americane (4 euro oltre al biglietto di ingresso al museo9. Villa Faravelli, info museiimperia@solidarietaelavoro.it

10.30. ‘Inalberati - per un’Imperia più verde’, presentazione di un ‘Piano strategico di forestazione urbana per Imperia’ a cura del gruppo consiliare del PD con relatori Giovanni Nebbia, meteorologo e gestore di ‘The Meteo Meniak’ su ‘Cambiamento climatico e conseguenze nel ponente ligure’ e Simone Cavenaghi, ricercatore in Scienze Forestali e Ambientali dell’Università degli Studi di Milano, su ‘Riforestare le città’. Biblioteca civica ‘Lagorio’ di Piazza De Amicis



15.00-22.00. Apertura del Museo navale e Planetario + alle 15.30 e alle 21 ‘show delle stelle’ con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. (martedì e mercoledì 10/13, sabato e domenica 15/22. Calata Anselmi



21.00. ‘Auguri alla città’: 23esima edizione del tradizionale concerto del Coro Mongioje per festeggiare il periodo natalizio con brani della tradizione natalizia e non solo. Al termine brindisi di auguri. Chiesa di Cristo Re, ingresso libero



21.15. ‘Ambaradan’: racconto teatrale di e con Andrea Pizzorno sui crimini dell'Italia fascista nel corno d'Africa. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni al numero 329 49 555 13

VENTIMIGLIA



9.00. Mercatino creativo, artistico e di artigianato in Via Aprosio a sostegno del ‘Progetto Infanzia’ della Scuola di Pace (ogni terzo sabato del mese)

9.30-18.00. Esposizione del manufatti partecipanti al Concorso ‘Presepi Poveri’. Oratorio dei Neri, fino a fine gennaio (premiazione il 6 gennaio)

10.00-18.00. Mercatino di Natale con idee regalo, artigianato artistico, prodotti tipici, trono di Babbo Natale, laboratorio degli Elfi, musica. Area Pedonale di via Ruffini

15.00-18.00. ‘Special Xmas Music Edition’: spettacolo itinerante a cura della ‘Bandarotta Fraudolenta’ nel Centro cittadino



21.00. Concerto dialettale offerto dal Coro Polifonico ‘Cheli de Campurussu’ in ricordo della figura di Franco Paganelli, storico politico e Presidente della Bocciofila Roverino per oltre trent'anni. Salone Parrocchiale della Chiesa di Sant'Agostino

VALLECROSIA

15.00-19.00. Villaggio di Natale con gonfiabili di Kenzo Clown, il Grinch ed altri personaggi + tanti giochi e stand con ricchi premi, cioccolata calda, vin brulé pop corn e crepes dolci per tutti i palati + Babbo Natale raccoglie le letterine dei bambini e rimane a disposizione per foto con tutti i presenti. Oratorio Don Bosco

21.00. ‘Il Ladro’: farsa in due atti di Angelo Rojo Rimisciotti messa in scena dagli attori della compagnia stabile di Vallecrosia ‘Teatro della Luna’. Regia di Luciano De Stefanis. Sala Polivalente comunale, ingresso libero

BORDIGHERA

8.00. Cassetta delle letterine per Babbo Natale nel Centro storico, fino al 24 dicembre

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

10.00-20.00. Mercatini di Natale in Corso Italia con casette di legno, decorazioni a tema e luci (fino al 1 gennaio)



10.00. Il Natale dei bambini: la Magia della Scibretta, l’albero parlante. Spianata del Capo ‘Scibretta’ a Bordighera alta, fino al 6 gennaio

15.00-16.00. Ufficio di Babbo Natale in Piazza P. Giacomo Viale nel centro Storico

16.00. ‘Il Natale dei bambini’: ‘La parata di Natale’ nel villaggio di Natale. Centro storico

OSPEDALETTI

8.00-19.00. Mercatino di Antiquariato, Collezionismo e modernariato a cura di Eventi Free e Antico Doc. Corso R. Margherita



TAGGIA ARMA



10.00-19.00. ‘Natale a Villa Boselli’ (10ª edizione): gli elfi e Babbo Natale aspettano i più piccoli per vivere insieme la magia del Natale con Mercatino Natalizio, spettacoli per bambini, intrattenimenti musicali, truccabimbi e tanto altro. Villa Boselli (il programma nella locandina)

21.00.‘Frequenze: Voci del territorio. I concerti dell’Avvento’: concerto di tromba ed organo con Giuseppe Alfano e Giorgio Revelli + illustrazione guidata della Chiesa Parrocchiale di Taggia. Basilica della Madonna Miracolosa a Taggia

RIVA LIGURE

11.00. Festa della torta di Zucca: contest ‘Miglior Torta dolce di Zucca'. Sala consigliare



SANTO STEFANO AL MARE

10.00. Premiazione delle associazioni sportive di Santo Stefano al Mare e degli atleti che si sono distinti in diverse discipline. Sala Polivalente del Comune



DIANO MARINA

9.00. Presepe artistico a cura dell’associazione Famïa Dianese in Piazza Dante, fino al 7 gennaio

16.30 & 17.30. ‘Auguri a Palazzo del Parco!’: visita ad ingresso gratuito e accensione luci dell'atrio di Palazzo del Parco (h 16.30) + alle 17.30, inaugurazione della mostra ‘Se puoi, perdi i tuoi passi’ nella Sala Espositiva ‘Rodolfo Falchi’, dell'artista Alessandro Ciampaoli + rinfresco e scambio di auguri di Natale. Museo Civico al Palazzo del Parco

17.30. ‘Se vuoi, perdi i tuoi passi’: inaugurazione mostra personale di Alessandro Giampaoli a cura di Civiero Art Gallery con la presenza dell’autore. Palazzo del Parco, fino all’11 gennaio (tutti i giorni h 16/19, domenica e festivi su appuntamento)



CERVO



21.00. La Compagnia corale di Imperia in concerto diretta da Vittoria Bessone con musiche e arrangiamenti di De La Rue, Duruflué, Praetorius, Scarsi, Doppelbauer, Poston, Moore, Chilcott, Carrillo e Pierpont. Oratorio romanico di Santa Caterina, ingresso a libera offerta, info e prenotazioni al 328-7122351



ENTROTERRA

CERIANA

17.00. Presentazione del libro/reportage dal titolo 'Io ti Vedo – Viaggi nell’animo umano e nella tenerezza del mondo' di Dario Daniele. Salone della Fondazione Rubini, ingresso libero

CHIUSAVECCHIA

15.30. Presentazione della rivista che porta il nome dell’Associazione Culturale ‘a Lecca’, giunta alla sua undicesima edizione, da parte di Luigi Leone e Domenico Abbo accompagnata da intermezzi musicali eseguiti dal coro ‘conClaudia’ diretto da Margherita Davico. Frantoio Roccanegra

DIANO CASTELLO

10.00-18.00. Mostra personale ‘Arte ai confini del sacro’ di Paolo Federico. 'Caruggiu dritu', fino al 14 gennaio

DIANO CASTELLO

21.00. Per la rassegna dedicata alle compagnie amatoriali FITA della Provincia di Imperia, spettacolo degli attori della Compagnia ‘A Occhi aperti’ dal titolo ‘Clownerentola’. Teatro Concordia, ingresso gratuito ad offerta libera (info)

PORNASSIO

9.00. ‘I presepi nel Borgo’: allestimento di numerose rappresentazioni della Natività a cura dell'associazione Nova Kronos. Vie della fazione di Ottano, fino al 7 gennaio

SAN BIAGIO DELLA CIMA

16.00-19.00. Per la rassegna ‘D’Autunno Francesco -2023’, mostra fotografica ‘Il racconto del paesaggio ligure’ con l’esposizione di foto di Ario Calvini, Matteo Carassale e Umberto Germinale. ‘U Bastu’, nel centro storico, fino al 28 dicembre (venerdì, sabato e domenica), ingresso libero

TRIORA

10.00-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-19.00. Pop-Up di Natale: Chalets di Natale con delizie gastronomiche, regali e sapori festivi, dalle soffici crêpes alle confortanti cioccolate calde. Avenue de Monte-Carlo, fino al 6 gennaio 2024 (dal 15 al 25 dicembre h 12/19 tranne venerdì e sabato h 10/19. Chiuso il 25 dicembre. Dal 26 dicembre al 6 gennaio h 10/21, il 31 dicembre chiusura alle 14) (più info)



11.00. ‘Il Villaggio di Natale - Ranieri III, principe appassionato’: grandi e piccini potranno passeggiare tra gli arredi appositamente creati per l'occasione e scoprire le grandi passioni che il Principe Ranieri III aveva per il mare, le arti, gli animali e lo sport. Quai Albert Ier, fino al 7 gennaio (più info)



11.00-22.30. Le Village des Sports a Port Hercule de Monaco, fono al 7 gennaio (più info)

11.00-19.00. ‘Il principe nel cuore del circo’: mostra organizzata nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III e del 50° anniversario del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Terrasses de Fontvieille (Museo dell'Automobile Antica), fino al 28 gennaio (tutti i giorni tranne il 25 dicembre e il 1 gennaio) (più info)



13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)



19.30. Per ‘Monaco Dance Forum, ‘Sol Invictus’: spettacolo di balletto messo in scena da Hervé Koub. Grimaldi Forum (più info)



NICE



11.00. Natale a Nizza 2023: mercatino di Natale, casa di Babbo Natale, intrattenimento musicale, spettacoli gratuiti nel cuore di Place Masséna e dei giardini Albert 1er e tante altre sorprese, fino al 7 gennaio (più info)



14.00. Luna Park indoor con 130 stand e giostre. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 7 gennaio (più info e orari a questo link)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...





DOMENICA 17 DICEMBRE



SANREMO



9.30. 2° Torneo Scacchistico Semilampo ‘Città di Sanremo’ (locandina). Chiesa di Santa Brigida in Piazza Brigida 5 (link alle iscrizioni)

10.00. Mercatini a tema in piazza Colombo



10.00.24.00. Luna Park dei Fiori. Piazzale Dapporto e lungomare Vittorio Emanuele (da lunedì a venerdì h 16/19.30, sabato h 15/24, festivi h 10.30/12.30-14.30/24), fino al 14 gennaio (più info)



10.00. ‘Yoga al Forte’: lezione di yoga promossa dal centro Tama Centro Yoga Sanremo della durata di circa un’ora aperta a tutti e non è necessaria la prenotazione. Forte di Santa Tecla (ingresso secondo le normali tariffe: intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)



10.00-18.00. Mostra ‘Visioni d’arte tra storia e contemporaneità’ con opere realizzate dagli artisti Maurizio Melis Roman e Paolo Lorenzo Parisi. A cura di Anna Maria Ferrari. Forte di Santa Tecla, fino al 7 gennaio (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)

10.00. ‘Wunderbazaar’: inaugurazione esposizione collettiva tra passato, presente e futuro con gli artisti Marie Eve Merillou, Ambra Crespi, Anna Ippolito, Francesca Bettegazzi, Nicola Malnato, Andrea Zammataro, Paul Spez. Alle 16.00 Tea & Poetry con Federica Flore e Paul Spez. Casa Eva a Bussana Vecchia, fino al 23 dicembre, info 380 4770378



12.00. Dragon Winter Series: competizione velica nello specchio antistante la città (più info)



14.00. ‘Cometa, la festa del dono’: giornata dedicata alla Magia del Natale a cura delle associazioni Centro di aiuto alla vita e Talea con laboratori creativi + letture a tema della ‘Maestra tra le fiabe’ + musica dell’arpista Elena Mazzullo + Ufficio Postale di Babbo Natale + scambio di libri + cioccolata calda e molto altro ancora (attività gratuite o con donazione libera). Parco di Villa Ormond (altezza palestra)



15.00-19.00. Presepe vivente dei Bambini: nel piccolo villaggio ricreato appositamente, vengono rappresentate dalle bambine e dai bambini dei corsi catechismo scene di vita comune ai tempi di Gesù e la Natività. Cortile della parrocchia Nostra Signore della Mercede, corso Cavallotti 248

15.00-19.00. ‘Ritiro spirituale in preparazione del Natale’ aperto a tutti (più info): meditazione a cura del Card. Gerhard Ludwig Müller (Villa Giovanna d'Arco in via C. Pisacane, 2) + presso la chiesa S. Luigi Orione di Villa S. Clotilde alle 16, Adorazione eucaristica e confessioni, alle 17, Vespri solenni e benedizione eucaristica, alle 17.30 S. Messa solenne presieduta dal Card. Muller + presso Villa Giovanna d'Arco alle 19, Cena benefica di Natale e scambio di auguri (info)

15.30-19.00. ‘Ironica poesia - Il mondo di Lisandro Rota’: mostra curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte alla Galleria d'arte ‘La Mongolfiera’, in via Roma 50, fino al 13 gennaio (tutti i giorni 15.30/19.00, martedì, giovedì e sabato anche 10/12, 8 dicembre 10/12-15.30/19)

16.00. Concerto per armonium e tastiera del M° Giuseppe Venturelli con musiche di Ennio Morricone. Evento a cura della S.I.DE.F. (Società Italiana dei Francesisti) Sezione di Sanremo. Chiesa Valdese in Via Roma 14, ingresso libero



16.30. ‘Natale in Musica’: gli auguri di Buone Feste degli allievi della Scuola di Musica ‘Ottorino Respighi’ a professori, parenti ed amici. Salone di Palazzo Roverizio



17.00. Per la ‘Domenica Letteraria 2023’ Alessio Bellini presenta l'autore Nazzareno Coppola, con la sua ultima opera ‘La mia alba’. Pinacoteca Rambaldi a Villa Luca in frazione Coldirodi (Via Rambaldi 51), ingresso libero

17.00. Parata Musicale della Banda Folkloristica ‘Canta e Sciuscia’. Centro cittadino

IMPERIA

8.00. Presepi ad Imperia dislocati in vari luoghi della città, fino all’8 gennaio (per visionarli scaricare qui la brochure)

10.30. Visita accompagnata ‘Alla scoperta di Villa Grock, dimora del Re di tutti i clown’: un percorso adatto a grandi e piccini alla scoperta di un palazzo dall’architettura bizzarra che richiama il mondo circense, lo stile rococò/decò italiano e cenni asiatici e persiani (4 euro oltre al biglietto di ingresso al museo). Villa Grock, via Fanny Roncati, info e prenotazioni museiimperia@solidarietaelavoro.it

10.00. Natale in Danza: Galà delle scuole di danza e ginnastica CSEN al Palazzetto dello Sport

14.00-17.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (venerdì 10/13, sabato 10/13-14/17, domenica 14/17)

15.00-22.00. Apertura del Museo navale e Planetario + alle 15.30 e alle 21 ‘show delle stelle’ con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. (martedì e mercoledì 10/13, sabato e domenica 15/22. Calata Anselmi



17.30. ‘Seminare la speranza’: concerto di Natale del coro ‘ConClaudia’ diretto dalla M° Margherita Davico con ospiti d’onore Letizia Barbagallo (flauto), Maurizio Pettigiani (percussioni), Tiziana Zunino (tastiera). In programma Musiche della Tradizione Natalizia nel Mondo. Oratorio San Pietro



21.00. ‘Triste solitario y final’: concerto di Pierpaolo Capovilla e Nicola Manzan. In apertura Matteo Principe. Teatro dell’Attrito, info e prenotazioni 320 2127561

VENTIMIGLIA



8.15. Escursione da Cap D’Ail a Testa di Cane accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alla stazione FS di Ventimiglia, info 327 0824866 (più info)

9.30-18.00. Esposizione del manufatti partecipanti al Concorso ‘Presepi Poveri’. Oratorio dei Neri, fino a fine gennaio (premiazione il 6 gennaio)

10.00-18.00. Mercatino di Natale con idee regalo, artigianato artistico, prodotti tipici, trono di Babbo Natale, laboratorio degli Elfi, musica. Area Pedonale di via Ruffini

16.00. Concerto Natalizio itinerante del Coro Polifonico Città di Ventimiglia

VALLECROSIA

14.30. Consegna Panettoni agli Ultrasettantenni da parte Amministrazione Comunale e Associazione il Borgo Antico. Sala Polivalente

BORDIGHERA



8.00. Cassetta delle letterine per Babbo Natale nel Centro storico, fino al 24 dicembre



9.00. Passeggiando tra i Presepi int’i carugi: camminata con partenza dal centro storico di Bordighera alta fino a Borghetto San Nicolò (10 euro) Partenza alle ore 10 (locandina)

10.00-20.00. Mercatini di Natale in Corso Italia con casette di legno, decorazioni a tema e luci (fino al 1 gennaio)

10.00. Il Natale dei bambini: la Magia della Scibretta, l’albero parlante. Spianata del Capo ‘Scibretta’ a Bordighera alta, fino al 6 gennaio



11.00-16.30. ‘Artisti en Plein Air’: mercatino di artigianato artistico natalizio e laboratori per bambini e ragazzi. A conclusione Merenda musicale con il Coro Voci e Note Borghetto San Nicolò (locandina)

15.00. ‘Il Natale dei bambini’: laboratorio nel villaggio di Natale. Centro storico



15.00. ‘Un Natale da Favola’: percorso reading teatrale diffuso per bambini e adulti alla scoperta delle porte dipinte di e con Associazione Culturale Voci e Note sotto le Stelle. Borghetto San Nicolò (locandina)

15.00-17.00. Ufficio di Babbo Natale in Piazza P. Giacomo Viale nel centro Storico



OSPEDALETTI

16.30. ‘Vorrei danzar con...tè’: pomeriggio di musica e ballo con il duo musicale ‘Beatrice & Serena’ e degustazione di tè a cura dell'Associazione U Descu Spiareté. Sala eventi ‘La Piccola’

TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)

10.00-16.00. ‘Motor Christmas’: raduno aperto al pubblico e dedicato a tutti gli appassionati delle auto sportive e auto da corsa, le vie di Arma saranno allestite con stand espositivi di auto, moto e accessori rating

15.00. Sfilata di Babbo Natale della Protezione Civile Comunale con i suoi mezzi con percorso lungo il territorio comunale in cerca dei bambini per regalare tante caramelle. Vie e piazze del Comune



SAN LORENZO AL MARE



17.00. ‘Io, Giacomo Puccini innamorato dell’amore’: spettacolo con Angelica Cirillo soprano, Franco La Sacra voce recitante, Leonardo Ferretti al pianoforte. Brindisi finale e scambio di auguri (15 euro). Sala Teatro Samuel Beckett del Teatro dell’Albero, info e prenotazioni 347 7302028 (più info)

DIANO MARINA

9.00. Presepe artistico a cura dell’associazione Famïa Dianese in Piazza Dante, fino al 7 gennaio



ENTROTERRA

BADALUCCO

10.00. ‘Natale a Badalucco’: mercatino artigianale con la partecipazione speciale di Babbo Natale + Laboratori per bambini (h 10/12) + dalle 15 alle 17, foto con Babbo Natale e gli Elfi + Caccia al tesoro + Tombolata per i più grandi + cioccolata calda. Piazza Marconi

CAMPOROSSO

9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante' in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)

16.30. Concerto della Family Band Gospel Choir in Piazza Garibaldi

CERIANA



17.00. ‘L’amore è sempre amore’: commedia brillante messa in scena dali attori della compagnia ‘L’Emporio del Teatro’ di Sanremo in collaborazione con AUSER e Banca del Tempo ambientata a Santa Margherita Ligure dove si intrecciano le più improbabili storie d’amore. Palazzo Rubini, Corso Italia 191, ingresso libero

DIANO CASTELLO

10.00-18.00. Mostra personale ‘Arte ai confini del sacro’ di Paolo Federico. 'Caruggiu dritu', fino al 14 gennaio



DOLCEDO

20.30. Concerto del Coro Polifonico ‘Cantores Bormani’ in memoria di Filippo Rubaudo. Chiesa Parrocchiale di San Tommaso Apostolo, ingresso a offerta libera



PORNASSIO

9.00. ‘I presepi nel Borgo’: allestimento di numerose rappresentazioni della Natività a cura dell'associazione Nova Kronos.Vie della fazione di Ottano, fino al 7 gennaio

SAN BIAGIO DELLA CIMA

16.00-19.00. Per la rassegna ‘D’autunno Francesco -2023’, mostra fotografica ‘Il racconto del paesaggio ligure’ con l’esposizione di foto di Ario Calvini, Matteo Carassale e Umberto Germinale. ‘U Bastu’, nel centro storico, fino al 28 dicembre (venerdì, sabato e domenica), ingresso libero

SEBORGA



10.00-18.00. Santa Claus is coming to town Principato di Seborga: mercatino di Natale, Santa Claus, laboratorio per bambini, labotorio natalizio per adlulti. Piazza del paese

TRIORA

10.30-12.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-19.00. Pop-Up di Natale: Chalets di Natale con delizie gastronomiche, regali e sapori festivi, dalle soffici crêpes alle confortanti cioccolate calde. Avenue de Monte-Carlo, fino al 6 gennaio 2024 (dal 15 al 25 dicembre h 12/19 tranne venerdì e sabato h 10/19. Chiuso il 25 dicembre. Dal 26 dicembre al 6 gennaio h 10/21, il 31 dicembre chiusura alle 14) (più info)

11.30. Per ‘Monaco Dance Forum0, proiezione film ‘Carmen Jones’ di Otto Preminger. Grimaldi Forum (più info)

11.00-22.30. Le Village des Sports a Port Hercule de Monaco, fono al 7 gennaio (più info)

11.00. ‘Il Villaggio di Natale - Ranieri III, principe appassionato’: grandi e piccini potranno passeggiare tra gli arredi appositamente creati per l'occasione e scoprire le grandi passioni che il Principe Ranieri III aveva per il mare, le arti, gli animali e lo sport. Quai Albert Ier, fino al 7 gennaio (più info)

11.00-19.00. ‘Il principe nel cuore del circo’: mostra organizzata nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III e del 50° anniversario del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Terrasses de Fontvieille (Museo dell'Automobile Antica), fino al 28 gennaio (tutti i giorni tranne il 25 dicembre e il 1 gennaio) (più info)

NICE



11.00. Natale a Nizza 2023: mercatino di Natale, casa di Babbo Natale, intrattenimento musicale, spettacoli gratuiti nel cuore di Place Masséna e dei giardini Albert 1er e tante altre sorprese, fino al 7 gennaio (più info)



14.00. Luna Park indoor con 130 stand e giostre. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 7 gennaio (più info e orari a questo link)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate