Edilizia popolare a Imperia, Antonio Parolini: "Nel 2023 acquisiti 50 nuovi alloggi" (video)

Si è tenuta questa mattina giovedì 14 dicembre presso il Teatro Sociale di Alba il convegno “Edilizia residenziale pubblica: fra sostenibilità e rigenerazione urbana” promosso dall’Agenzia Territoriale per la Casa (Atc) Piemonte Sud e Federcasa e curato da CoreSales Srl.

L'INTERVISTA

L’evento anticipa quella che sarà l’assemblea generale di Federcasa di domani, 15 dicembre, che quest’anno avrà luogo al Golf Club Margara di Fubine Monferrato, nell’alessandrino, dove presenzieranno le 82 Aziende Casa che rappresentano 800mila alloggi per circa due milioni e mezzo di inquilini.

“Siamo al Convegno nazionale di Federcasa per parlare di edilizia popolare, un tema di attualità: c’è sempre più necessità di creare nuovi alloggi - spiega Antonio Parolini, amministratore unico di Arte Imperia- I temi per il futuro sono la riqualificazione del patrimonio esistente, ormai obsoleto, e creare nuovi alloggi".

E sulla realtà imperiese Parolini aggiunge: "È una realtà di provinciale, stiamo comprando nuove case, abbiamo deciso di non costruirne di nuove per non cementificare ulteriormente il territorio. Solo quest’anno ne abbiamo acquistate una cinquantina l’anno prossimo continueremo con un numero simile, dato che le domande stanno crescendo quasi del 30 per cento.

Abbiamo fatto tanti interventi, grazie alle risorse del Pnrr, per svariati milioni di euro per riqualificare queste case, per abbellirle, renderle più confortevoli per gli assegnatari e per ridurre loro le bollette".

Il primo momento dell’evento albese si è aperto con i saluti istituzionali del presidente Atc Piemonte Sud Paolo Caviglia, del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, dell'assessore di Alba Elisa Boschiazzo, del presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, dell’Assessore alla casa della Regione Sicilia Alessandro Aricò. Intervenuto con un messaggio registrato il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini.

Il convegno del 14 dicembre è entrato poi nel vivo con i lavori aperti dal presidente di Federcasa Riccardo Novacco il quale ha portato a conoscenza quelle che sono le proposte abitative per il governo relative all’Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale.