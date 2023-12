A San Biagio della Cima va in scena il concerto "Et in terra pax"

A San Biagio della Cima, venerdì 22 dicembre alle 21 presso la chiesa SS. Fabiano e Sebastiano, andrà in scena il concerto "Et in terra pax". Per l'occasione si esibiranno il coro Voci e Note e il coro Troubar Clair.

"Si potranno ascoltare espressioni di polifonia sacra" - fa sapere don Emiliano - "Un'occasione per vivere lo spirito del Natale nella musica che nei secoli ne è stata interprete".

L'evento è organizzato dalla parrocchia dei S. S Fabiano e Sebastiano e dal comune di San Biagio della Cima.