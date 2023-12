Sdoppiamento del luna park, Danieli (Sanremo 2024): "L'assessore Menozzi ci ripensi"

“A seguito dell'articolo su Sanremonews del 7 dicembre scorso, ho fatto un giro alle giostre situate nella tradizionale postazione del piazzale della vecchia Stazione. Con mio grande stupore ho visto che metà del piazzale è rimasto a parcheggio per circa 30 macchine a pagamento”. Ad intervenire sullo sdoppiamento del Luna Park è Roberto Danieli della lista civica ‘Sanremo 2024’ che continua: “Ora mi chiedo: perché i giostrai hanno accettato di dividersi, quando potevano stare benissimo tutti assieme? Perché il Comune nella persona dell'assessore Menozzi, non ha provveduto a cambiare temporaneamente l'ingresso del parcheggio a pagamento? Il Comune é così messo male d'aver bisogno di posteggi a pagamento?

Confido nel buon senso di tutti, sperando per i giostrai, per i ragazzi, dai più piccoli ai grandi, che sia possibile passare qualche ora in allegria divertendosi, magari mangiando una frittella, o il famoso panino di Baffo...

Giostrai spostatevi, Natale viene una volta all'anno, stare divisi non è cosa buona per nessuno. Assessore sbagliare è umano, perseverare è diabolico.... Sempre con Sanremo per Sanremo”.