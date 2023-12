Bordighera: il gruppo Bassi Sindaco si schiera compatto al fianco di Marzia Baldassarre per le elezioni provinciali

“Sosterremo la candidatura di Marzia Baldassarre alle elezioni provinciali, felici che finalmente Bordighera possa avere voce in capitolo tra i banchi del consiglio provinciale”. Lo rende noto con un comunicato stampa il gruppo Bassi Sindaco, nel quale sono presenti i consiglieri Bassi, Debenedetti, Albanese e Piantoni.

“Ricordiamo perfettamente come andò nel 2021: il Sindaco Ingenito, candidato nella lista del Presidente Scajola, raccolse a Bordighera solamente sei voti (compreso il suo) su dodici della sua maggioranza, risultando l’unico Sindaco escluso dagli eletti. Fu la sua amministrazione a voltare le spalle a lui e alla città, non permettendo che Bordighera avesse un rappresentante in provincia. Il Sindaco Vittorio Ingenito entrò poi in Consiglio a giugno 2022 prendendo il posto del dimissionario Luigino Dell’Erba, ma non ricordiamo suoi interventi o prese di posizione degne di nota".

“Oggi, abbiamo la possibilità di mandare in Provincia l’avvocato Baldassarre, una persona preparata, seria e che ha già dimostrato il suo valore politico in cinque anni di amministrazione, salvo poi essere esclusa dalla nuova giunta Ingenito per logiche che ci sembrano molto politiche, ma poco premianti dell’impegno e della determinazione dimostrata negli anni da assessore".

“Nella speranza che possa raccogliere più consensi possibili - termina - se verrà eletta le chiederemo subito di impegnarsi per risolvere l’annoso problema delle scuole (di competenza della provincia) in cui i nostri ragazzi sono costretti a fare sport al freddo, e le porteremo a conoscenza alcune pratiche che sono già allo studio del nostro gruppo e che devono essere portate al tavolo provinciale al più presto.”