Bistrot de Pays a Castelvittorio, il Comune chiede finanziamento regionale

Un Bistrot de Pays a Castelvittorio con sala riunioni, sala giochi per i ragazzi e la possibilità di alloggio. Lo prevede il progetto di fattibilità tecnico economica, per una stima complessiva di 310mila euro, approvato dalla Giunta comunale per partecipare a un bando regionale.

Il Comune ha, infatti, deciso di richiedere il finanziamento a valere sulla misura 7.4 del PSR 2014-2022 nella misura del 100% e ha aggiornato il programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026 allocando il progetto di realizzazione del Bistrot de Pays di Castelvittorio all’esercizio 2024. "E' una delibera che abbiamo fatto per partecipare a un bando Psr misura 7.4" - fa sapere il sindaco Gian Stefano Oddera - "E' un bando regionale indirizzato per la riqualificazione di edifici comunali che potessero essere usati sia per la ricettività e il turismo sia per scopi sociali e di aggregazione. Nell'edificio comunale abbiamo un piano che sarebbe da ristrutturare e così abbiamo deciso di partecipare al bando. Lo abbiamo chiamato così perché vi sarà la possibilità di alloggio, di avere una sala riunioni e una sala giochi per i ragazzi. Si tratta di un finanziamento al cento per cento. Dovremo poi aspettare per sapere se il progetto sarà finanziato".

E' stato, inoltre, nominato il responsabile unico del progetto: il geometra Fabrizio Rosa.