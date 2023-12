Elezioni Amministrative a Sanremo: il Movimento 5 Stelle non sosterrà la candidatura di Fulvio Fellegara

Il Movimento 5 Stelle di Sanremo non sosterrà il candidato a sindaco del centrosinistra Fulvio Fellegara e non farà parte della coalizione alle elezioni amministrative del 2024.

“Le distanze politiche maturate nei due mandati di Biancheri e le responsabilità sul metodo con il quale è stata prospettata la coalizione – confermano i penta stellati - minano l’idea stessa di inclusione e impediscono un serio approfondimento dei temi di programma. Illustreremo ai cittadini sanremesi la nostra proposta di amministrazione per la città, partendo dal lavoro concreto realizzato in Consiglio Comunale da Roberto Rizzo: massima attenzione alle piccole e indispensabili opere, al potenziamento dei servizi utili a tutti i cittadini e maggiori risorse a disposizione delle frazioni per aumentare il benessere e la qualità di vita di tutti i cittadini”.

“Nelle prossime settimane saranno rese note le iniziative di presentazione del programma e del candidato sindaco”.