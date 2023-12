Sanremo: antenne di trasmissione, il M5S "Regolamento tardivo, i cittadini sono preoccupati"

“Siamo soddisfatti per il nuovo regolamento comunale, ma servono maggiori tutele per il cittadino da parte del governo e dagli enti territoriali”.

Il Movimento 5 Stelle di Sanremo interviene così, dopo la lettera aperta dei residenti di Bussana, Coldirodi e via Bonmoschetto, in relazione all’installazione delle antenne di trasmissione nelle tre zone.

“Il documento è tardivo – terminano i penta stallati - e non risolve le concentrazioni di ripetitori già esistenti, nel lungo periodo per la salute dei cittadini di Sanremo che sono sempre più preoccupati dal sorgere di antenne per telecomunicazioni nei centri abitati, soprattutto delle frazioni, percepite come un pericolo”.