Bonus di benvenuto del 200% e 5.000 giochi sul nuovo Wall Street Memes Casino: recensione

Creato dagli sviluppatori della meme coin Wall Street Memes, il Wall Street Memes Casino è un cripto casino accessibile via Telegram e desktop che mira a competere con altre piattaforme come Lucky Block, Mega Dice e TG.Casino.

Il casinò è stato creato principalmente per dare utilità al token WSM e per sostenere il suo valore sul mercato.

Dopo una presale di successo e un lancio positivo, il WSM non è riuscito a crescere come molti si aspettavano, nonostante il listing su importanti exchange come OKX, CoinW, Gate.io e MEXC. Al momento, il valore del token sul mercato è di 0,02193 dollari.

Va detto che si tratta di una criptovaluta molto giovane che grazie allo staking, al burning e al Wall Street Memes Casino potrebbe godere di una nuova crescita.

In questo articolo analizziamo le caratteristiche principali del cripto casino, in modo da fornire una panoramica completa agli utenti interessati al gambling online.

Accessibilità

Seguendo l’esempio di altri cripto casino, anche Wall Street Memes presenta l’accesso senza KYC tramite browser e Telegram. Il sito del casino è visitabile liberamente anche senza creare un account o un deposito, quindi è possibile scoprire quali giochi e scommesse offre.

Il sito web presenta un’interfaccia intuitiva e facilmente navigabile, oltretutto è stata ottimizzata per browser desktop e per i dispositivi mobili.

Grazie alla pratica barra laterale, i giocatori possono trovare facilmente i loro giochi preferiti, così come la sezione dedicata alle scommesse sulle diverse discipline sportive. È possibile filtrare i giochi per categoria e utilizzare la funzione di ricerca, per trovare subito quello desiderato.

Per ogni gioco vengono fornite diverse informazioni utili, come una descrizione dettagliata del gioco, linee guida per i pagamenti e regole. Inoltre, gli utenti potranno gestire il loro conto sul casino, grazie alle pratiche funzioni di deposito, prelievo e monitoraggio del saldo. Manca l’app dedicata, un difetto che potrebbe venire colmato in futuro dal team di sviluppo.

La selezione di giochi

Wall Street Memes Casino dispone di oltre 5.000 titoli divisi tra slot machine, roulette, blackjack, poker, giochi live e altri giochi. Per incentivare l’acquisto e l’utilizzo del WSM, alcuni giochi saranno disponibili solo ai titolari del token. I giochi di Wall Street Memes Casino sono stati creati dai seguenti sviluppatori esperti nel settore dell’online gambling:

Evolution

Hacksaw Gaming

Betsoft

NetEnt

Play’n GO

NoLimit City

Endorphina

Habanero

Red Tiger

Ezugi

Wazdan

Evoplay

Microgaming

Blueprint Gaming

Per quanto riguarda la selezione di giochi, Wall Street Memes Casino offre:

Più di 3.500 slot machine, tra cui Starburst, Book of Dead e Wolf Gold. Non mancano jackpot progressive come Mega Moolah e Gonzo’s Quest

Diverse varianti di roulette come quella europea e american

Blackjack a mazzo singolo o doppio

Tornei di poker e cash game in diverse varianti del gioco, come Texas Hold’em, Omaha e Seven Card Stud

Giochi con croupier dal vivo coen dealer professionisti per un’esperienza autentica e coinvolgente

Altri giochi come Baccarat, Craps, Keno e gratta e vinci

Scommesse Sportive

Su Wall Street Memes Casino, sarà possibile scommettere su oltre 1.000 eventi sportivi di diverse discipline, tra cui:

Calcio: Premier League, Liga, Serie A e altri principali campionati di calcio

Football Americano: NFL, NCAA e campionati internazionali

Basket: NBA, WNBA e campionati europei

Baseball: MLB, KBO e NPB

Hockey: NHL, KHL e partite di hockey internazionali

Tennis: tornei del Grande Slam ed eventi ATP e WTA

Golf: PGA Tour, LPGA Tour e i principali campionati di golf

E-sport: scommesse sui titoli principali del settore come DOTA 2

Il cripto casino presenta odds competitivi che vengono aggiornati puntualmente in base ai movimenti del mercato, in modo da massimizzare il valore delle puntate.

Pagamenti e prelievi in criptovaluta

Il Wall St Memes Casino permette di effettuare depositi con le seguenti criptovalute:

WSM

Bitcoin

Ethereum

Cardano

Bitcoin Cash

Ripple

Solana

Dogecoin

Tether

Litecoin

Tron

USD Coin

Binance Coin

Solana

Bonus di benvenuto

Per i nuovi giocatori è previsto un bonus di benvenuto del 200% sui depositi fino a 25.000 dollari o 1 BTC, con 10 giri gratuiti sulle slot machine più gettonate. Per richiedere il bonus, gli utenti devono creare un nuovo account e depositare almeno 30 dollari.

Il bonus si dividerà in 10 rate, con il 10% rilasciato per ogni 500 dollari utilizzati sul casino. Utilizzando il WSM per il primo deposito, gli utenti potranno ottenere 200 giri gratuiti sulla slot machine Wanted Dead or Wild.

Transazioni e Sicurezza

Wall Street Memes Casino dispone di licenza eGaming Curacao che obbliga il casino a seguire standard precisi e garantire un ambiente di gioco sicuro, equo e responsabile.

Le transazioni e i dati personali dei clienti sono protetti dalla crittografia avanzata SSL. Per qualsiasi problema, il Wall Street Memes Casino mette a disposizione un servizio di assistenza clienti 24/7.

Conclusioni

Nonostante sia un cripto casino ancora poco conosciuto rispetto ai suoi competitor, Wall Street Memes Casino offre una piattaforma di gioco completa che può risultare molto interessante per gli appassionati.

La vasta offerta di giochi e scommesse può andare incontro alle esigenze di ogni giocatori, mentre i bonus di benvenuto possono attirare diversi utenti, specialmente i titolari del WSM.

La possibilità di accedere senza KYC direttamente dal proprio browser o tramite Telegram, consente ai giocatori di utilizzare i servizi del casino in qualsiasi momento.

Concludiamo la recensione con una breve rassegna dei pro e dei contro del cripto casino.

Pro:

Vasta selezione di giochi e scommesse

Bonus di benvenuto del 200% per depositi fino a 25.000 dollari o 1 BTC

Interfaccia intuitiva

Supporto per i depositi e prelievi in 14 criptovalute

Sicurezza garantita dalla licenza eGaming Curacao e dalla crittografia SSL

Contro

Non è ancora un cripto casino molto conosciuto

Niente app dedicata per dispositivi mobili