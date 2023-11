3 isole italiane da raggiungere con il traghetto

L’Italia è ricchissima di mete turistiche da sogno, fra le quali anche molte bellissime isole. Fra le tante che meritano sicuramente un soggiorno, breve o lungo che sia, vogliamo suggerirvene tre davvero meravigliose che possono essere comodamente raggiunte con il traghetto: l’Isola di Capri, l’Isola del Giglio e l’Isola d’Ischia.

Il traghetto è sicuramente una modalità di viaggio particolarmente comoda e flessibile dal momento che permette di raggiungere bellissime perle turistiche non raggiungibili via terra imbarcando nel contempo, se lo si vuole, un mezzo di proprietà come per esempio un’auto o una moto, che ci consentiranno di visitarle in lungo e in largo secondo i propri desideri.

Dal momento che sulle rotte italiane operano numerose compagnie, potrebbe essere non immediato trovare l’offerta più conveniente e adatta alle nostre specifiche esigenze. Per ovviare a questo problema è possibile utilizzare un comparatore traghetti, uno strumento disponibile online che consente di effettuare un confronto tra i prezzi dei biglietti dei vari traghetti passeggeri che collegano i maggiori porti del nostro Paese; clicca qui per scoprire nello specifico come funziona questo strumento.

Un comparatore traghetti evita in sostanza di perdere tempo fra moltissimi siti diversi per effettuare confronti fra le tantissime proposte. Una volta analizzate le varie offerte si potrà scegliere quella che ci sembra più opportuna e conveniente. Fatta questa necessaria premessa descriviamo brevemente le tre isole citate in apertura.

Isola di Capri

Capri è un’isola situata nel golfo di Napoli e facente parte della città di Napoli; si trova a breve distanza dalla Penisola Sorrentina. È una meta turistica ambitissima, visitata ogni anno da un incredibile numero di turisti italiani e stranieri. Qui è possibile godersi una vacanza all’insegna del relax, della cultura e della natura.

Meraviglie naturali da non perdere sono i celeberrimi Faraglioni, tre enormi massi alti un centinaio di metri ciascuno che emergono dalle acque cristalline del mare che circonda l’isola. Altri highlight imperdibili sono la bellissima Grotta Azzurra per la cui visita è necessario salire in barca e l’Arco Naturale, formazione risalente al Paleolitico. Altre attrazioni sono Piazza Umberto I (“La Piazzetta”), Villa San Michele e Villa Jovis.

Isola del Giglio

Chi soggiorna in Toscana ha la possibilità di visitare l’Isola del Giglio, una delle perle dell’arcipelago toscano, apprezzatissima per il suo mare dalle acque cristalline e il suo territorio selvaggio. In questo piccolo gioiello è possibile fare magnifiche escursioni a piedi così come godersi spiagge davvero stupende, baie e calette da sogno.

Da fare assolutamente è sicuramente una visita all’antico e suggestivo borgo medievale di Giglio Castello, ubicato nella parte più centrale, più alta e interna dell’isola. Visitandolo è possibile fare un vero e proprio salto indietro nel tempo. Il borgo è circondato da mura intervallate da tre torri. Da ammirare sono la Rocca Aldobrandesca e la Chiesa di San Pietro Apostolo.

Isola d’Ischia

Torniamo in Campania, sempre nel territorio della provincia di Napoli e andiamo a scoprire l’Isola d’Ischia, appartenente all’arcipelago delle isole Flegree e celeberrima meta di turismo nazionale e internazionale.

Assolutamente da non perdere è il bellissimo Castello Aragonese, collegato all’isola grazie a un ponte. La prima costruzione è antichissima, risale infatti al 474 a.C., anche se la struttura fortificata gli fu conferita nel 1441 da Alfonso d’Aragona.

Un’interessante attrazione è il museo giardino di Lady Walton, popolarmente noto come La Mortella; si trova a Forio, nella zona ovest dell’isola.

Meritano una citazione anche i parchi termali di Ischia, fra i quali si ricordano principalmente i Giardini Poseidon Terme, il Parco Termale Castiglione, il Parco Termale Negombo e le Terme di Cavascura. Altre attrazioni notevoli sono la Chiesetta del Soccorso a Forio e il vicino Torrione.