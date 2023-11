Imperia: caccia al cinghiale, battuta straordinaria con 100 unità. Piana "Giornata di coesione venatoria"

Si è svolta ieri ad Aquila d'Arroscia, una battuta straordinaria con 100 cacciatori realizzata sotto l'egida delle squadre 28 e 65 di Imperia, 106 e 116 di Savona più alcuni cacciatori della squadra di Rossiglione.

"Una giornata di coesione per il mondo venatorio - dice il vice presidente della Regione Liguria con delega alla Caccia e all'Agricoltura Alessandro Piana - nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza dalla disinfezione al cambio abiti, che oltre al risultato, ha portato poi a confrontarci tutti insieme sulla cura della sentieristica e del territorio oltre che sul rafforzamento delle azioni di contenimento dei cinghiali in cui larga parte ha avuto proprio il mondo venatorio e dei volontari, come ha sottolineato anche il commissario straordinario Caputo nella riunione di venerdì scors in Regione Liguria".