È tempo di Bagna Cauda Day, la più grande bagna cauda collettiva e contemporanea al mondo. Affrettati a prenotare!

È ormai tempo di “Bagna Cauda Day”, la più grande bagna cauda collettiva e contemporanea al mondo.

L’evento si svolgerà in oltre 150 locali tra ristoranti, cantine storiche, agriturismo, con una disponibilità di trentamila posti a tavola.

Un’iniziativa di successo che, in undici anni di vita si è sempre più allargata e che l’Associazione culturale Astigiani propone in due fine settimana:

24, 25, 26 novembre

1, 2, 3 dicembre

Le indicazioni

Per sapere quali sono i locali che aderiscono all’originale formula sarà sufficiente andare sul sito www.bagnacaudaday.it e scorrere gli elenchi, suddivisi per aree geografiche:

Astigiano

Monferrato

Langhe

Torinese

Alto Piemonte e non solo

Per ogni locale è pubblicata una scheda con il numero di posti messi a disposizione, telefono e mail per prenotare.

Verde, gialla o rossa?

La fortunata formula non cambia. Il prezzo di riferimento del piatto in tutti i locali sarà di 28 euro. La bagna cauda potrà essere proposta in varie versioni segnalate da un semaforo:

Come dio comanda (rosso)

eretica (giallo)

atea senz’aglio (verde)

Previsto anche il Finale in gloria con tartufo. Il vino è proposto al prezzo di 12 euro a bottiglia.

BAGNA CAUDA REEL, IL CONTEST INSTAGRAM

Con il Bagna Cauda Day torna anche il contest sul canale Instagram, ma in una versione aggiornata: non più foto ma reel!

Brevi video, di massimo un minuto, realizzati da voi direttamente con il vostro smartphone.

Per festeggiare degnamente i due weekend di Bagna Cauda Day, in collaborazione con il Consorzio dell’Asti Docg e Iccom, azienda leader tra gli operatori Internet Wireless nel Nord Ovest italiano, vogliamo scoprire, con un mini video di massimo 1 minuto, cos’é la Bagna Cauda per voi.

Siete invitati a filmare con il cellulare i vostri momenti prima, durante e dopo la Bagna Cauda oppure semplicemente raccontare in pochi secondi come vivete questo momento di convivialità. Gradita l’ironia e la capacità di sorprendere.

Si può partecipare da Asti, dall’Italia e dal mondo con un massimo di due reel a testa. Filmate e taggate @bagnacaudaday con gli hashtag #bagnacaudaday2023, #consorzioastidocg #iccom su Instagram e inviateli a instagram@astigiani.it.

I 12 reels più divertenti saranno premiati con un magnum di Asti Spumante.

Iccom offre un anno di Internet (installazione + traffico, per un valore di circa 400 euro) al reel che avrà più visualizzazioni. Il vincitore dovrà essere nelle zone coperte dal servizio Iccom.

I premi saranno inviati entro Natale all’indirizzo dei vincitori.

I video saranno valutati da una giuria di esperti dell’Associazione Astigiani e del Consorzio dell’Asti.