Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 23 a domenica 26 novembre, in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 23 NOVEMBRE



SANREMO

10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



10.00. Per la ‘Settimana Europea della Riduzione dei Rifiuti’, clean-up rivolto ai bambini a cura di Talea nel Parco di Villa Ormond (locandina) PNG locandina settimana rifiuti

17.00. Conferenza sul tema ‘La biodiversità del Ponente Ligure - Seminario divulgativo sulle specie floricole del nostro territorio’ con relazione del Dottor Andrea Volante sul tema ‘Le orchidee spontanee terresti: le illusioniste delle praterie mediterranee’ con introduzione a cura del Dottor Fernando Monroy del CREA-OF di Sanremo. Museo Civico di Sanremo, Piazza Nota, ingresso libero

18.00-20.00. Corso di informatica per far conoscere gli aspetti base, da come creare e gestire file e cartelle fino alla creazione e alla gestione di un account mail. Sede della Confartigianato in Corso Nazario Sauro 36 (tutti i giovedì fino al 14 dicembre), info e iscrizioni 0184 524517



IMPERIA



10.00. Per la ‘Festa dell’Albero’, svelamento di una targa che segnala la presenza, la storia e le caratteristiche di un albero monumentale nel giardino della Provincia

18.00. Presentazione del libro ‘La mafia non deve fermarvi’ autobiografia di Rosaria Costa, vedova di Vito Schifani, uno dei tre poliziotti uccisi nella strage di Capaci. Evento a cura del presidio ‘Rita Atria’ di Libera Imperia. Sala biblioteca delle Suore Clarisse, Via Santa Chiara 3, ingresso libero

VENTIMIGLIA

15.30. Convegno di studi in memoria di Fiorenzo Toso (massimo specialista italiano del patrimonio linguistico e letterario ligure, scomparso prematuramente lo scorso anno), dal titolo ‘Tra ricerca, letteratura e attivismo linguistico: contributi in memoria di Fiorenzo Toso (1962-2022)’ con la partecipazione di numerosi relatori. Sala Emilio Azaretti del Forte dell’Annunziata, ingresso libero (programma)



16.00. Convegno organizzato da Icwa nell’ambito del progetto ‘Scampia Storytelling - Festival delle Periferie’ dal titolo ‘Pagine aperte: letteratura senza frontiere per ragazze e ragazzi’ con la partecipazione di numerosi relatori. Sala Polivalente della Chiesa di S. Agostino in Piazza Bassi 1, ingresso libero (più info)

VALLECROSIA

9.00-18.00. ‘Narrazioni, passi e tarocchi con Calvino’: mostra dedicata allo scrittore Italo Calvino per permettere ai più piccoli di entrare attraverso la narrazione con immagini e racconti nel magico mondo calviniano. A cura di Sara Tonegutti. Piazzetta Erio Tripodi, tutti i giorni fino al 10 dicembre

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra fotografica del 'Giardino di Silvana'. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, fino al 30 novembre, ingresso libero



ENTROTERRA

TRIORA

15.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-19.00. Pop-Up di Natale: Chalets di Natale con delizie gastronomiche, regali e sapori festivi, dalle soffici crêpes alle confortanti cioccolate calde. Avenue de Monte-Carlo, fino al 6 gennaio 2024 (dal 15 al 25 dicembre h 12/19 tranne venerdì e sabato h 10/19. Chiuso il 25 dicembre. Dal 26 dicembre al 6 gennaio h 10/21, il 31 dicembre chiusura alle 14) (più info)

11.00-19.00. ‘Il principe nel cuore del circo’: mostra organizzata nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III e del 50° anniversario del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Terrasses de Fontvieille (Museo dell'Automobile Antica), fino al 28 gennaio (tutti i giorni tranne il 25 dicembre e il 1 gennaio) (più info)

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)



20.00. ‘Su una melodia di tango’: spettacolo teatrale con Michel Papineschi, Damien Boisseau, Chloé Froget. Théâtre des Muses (più info)

20.00. ‘L.U.C.A - Hervé Guerrisi & Gregory Carnoli’: spettacolo teatrale per tutte le generazioni, a metà strada tra il teatro documentario, la lezione caustica e lo spazio di resistenza, che si propone di portare un nuovo approccio al dibattito sull'identità e sulle origini. Théâtre Princesse Grace (più info)

20.30. Per ‘Monte-Carlo Jazz Festival 2023’, concerto di Jan Garbarek featuring Trilok Gurtu. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)

NICE



20.30. ‘Tempête (s)’: concerto del duo musicale e teatrale capitanato da due (vere) cognate, Gwenn e Nathalie Masseglia (musiciste e attrici) che affronta in modo leggero e sincero questioni contemporanee vere e profonde. Villa Arson (più info)





VENERDI’ 24 NOVEMBRE



SANREMO

10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. Per l’Unitrè, ‘Il Diritto privato nella società contemporanea’: incontro a cura del prof. Mauro Grondona, Professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Genova. Sala consiliare del Museo Civico di Sanremo in piazza Nota 2



18.00. Conferenza del Dr. Elvio Cantagallo, urologo, in collaborazione con il Presidente Provinciale LILT Dr. Claudio Battaglia, dal titolo ‘Prevenzione tumori maschili’ per promuovere la campagna di sensibilizzazione dedicata alla prevenzione e diagnosi precoce di patologie più diffuse nella popolazione maschile. Sede LILT di Via Duca degli Abruzzi 14, partecipazione libera

18.00. ‘La musica profana dì Bach nello stile italiano e francese’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con Fabio Maria Marincola (flauto) e Francesco Di Rosa (oboe): in programma musiche di Johann Sebastian Bach. Teatro del cinema Centrale (più info)

21.00. 'Top Voice Sanremo. Il protagonista sei tu!’: concorso canoro amatoriale a premi, aperto a tutti gli appassionati di musica, organizzato da Dany Animation. Presentano Roberta Siragusa e Verdiana Barbieri. Hotel Mediterranèe (più info)

21.00. Bordi...Festival (2023): varietà musicale a cura dell'A.S.D. Bordigotti con ricavato devoluto in beneficenza alla Fondazione Passadore 1888. Teatro Ariston, info e acquisto biglietti 348 41 29456 (più info)

IMPERIA

10.00-13.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

10.00-13.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (venerdì 10/13, sabato 10/13-14/17, domenica 14/17)



17.00. Conferenza sul tema ‘L'amore rubato: lo stupro dal mondo classico ad oggi’ tenuta da alcuni ragazzi del Liceo Vieusseux. Biblioteca Civica ‘Lagorio’, piazza De Amicis, ingresso libero



17.00. Incontro a tema ‘Oratorio di San Pietro: la riscoperta del colore’: analisi e tecniche di restauro conservativo della facciata e della torre campanaria dell'Oratorio di San Pietro a Porto Maurizio. Oratorio di San Pietro Apostolo, ingresso libero

21.00. Spettacolo realizzato dai giovani del Movimento Pro Sanctitate di Imperia su Padre Pino Puglisi. Salone parrocchiale della Sacra Famiglia

VALLECROSIA

9.00-18.00. ‘Narrazioni, passi e tarocchi con Calvino’: mostra dedicata allo scrittore Italo Calvino per permettere ai più piccoli di entrare attraverso la narrazione con immagini e racconti nel magico mondo calviniano. A cura di Sara Tonegutti. Piazzetta Erio Tripodi, tutti i giorni fino al 10 dicembre

BORDIGHERA

10.00-13.00. Per il progetto ‘Formare gli sguardi: Educazione al linguaggio visivo e cinematografico attraverso le lenti dell’inclusività’ presentazione film di Valentina Bertani ‘ La timidezza delle chiome + tavola rotonda con la regista e altri ospiti al termine. Cinema Olimpia

17.00-19.00. Mostra fotografica del 'Giardino di Silvana'. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, fino al 30 novembre, ingresso libero



20.30. ‘Anche l'adolescenza prima o poi passa’, incontro con la Dr.ssa Martina De Vito, psicologa. Sede dell’Associazione Noi4You, via Firenze 1, info 334 9999304

OSPEDALETTI



21.00-22.30. ‘Esplorando i Pianeti e la Luna’: corso di astronomia pratica per esplorare l'universo ad occhio nudo e con telescopi a cura dell'associazione Stellaria. Sala polivalente La Piccola (più info)



DIANO MARINA



11.00. Inaugurazione panchina rossa contro la violenza di genere con la partecipazione, oltre alle autorità cittadine, della Consigliera di Parità della Regione Liguria Laura Amoretti e della coordinatrice del Centro Antiviolenza (ISV) Roberta Rota. Via Genala (via pedonale che porta in piazza Dante)

ENTROTERRA



DIANO CASTELLO

16.00. In occasione del IX centenario della Donazione al San Nicola di Bari, conferenza del prof. Paolo Bernasconi dal titolo ‘Archivio Storico Comunale’. Teatro Concordia, partecipazione libera

DOLCEDO

11.00. Inaugurazione della panchina della gentilezza di fronte alla Scuola Primaria realizzata dai piccoli alunni

TRIORA

15.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

CANNES



18.00 & 20.30. Festival della danza di Cannes 2023: giornate di festa e di incontro, dove saranno raccontati i lavori delle 27 compagnie invitate, ma anche incontri, scambi e riflessioni offerti dai coreografi, danzatori, direttori di compagnia, ricercatori e pedagoghi. Luoghi Vari, fino al 10 dicembre (il programma)

MONACO

10.00-19.00. Pop-Up di Natale: Chalets di Natale con delizie gastronomiche, regali e sapori festivi, dalle soffici crêpes alle confortanti cioccolate calde. Avenue de Monte-Carlo, fino al 6 gennaio 2024 (dal 15 al 25 dicembre h 12/19 tranne venerdì e sabato h 10/19. Chiuso il 25 dicembre. Dal 26 dicembre al 6 gennaio h 10/21, il 31 dicembre chiusura alle 14) (più info)



10.00-21.00. 26° salone Monte-Carlo Gastronomie: possibilità di degustare e acquistare un'ampia gamma di prodotti accuratamente selezionati in vista delle festività. Più di 100 produttori di prodotti gastronomici francesi, italiani ed europei saranno presenti su 2.500 metri quadrati, in una cornice raffinata e conviviale. Espace Fontvieille, fino al 27 novembre (più info)

11.00-19.00. ‘Il principe nel cuore del circo’: mostra organizzata nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III e del 50° anniversario del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Terrasses de Fontvieille (Museo dell'Automobile Antica), fino al 28 gennaio (tutti i giorni tranne il 25 dicembre e il 1 gennaio) (più info)

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)



20.00. ‘Su una melodia di tango’: spettacolo teatrale con Michel Papineschi, Damien Boisseau, Chloé Froget. Théâtre des Muses (più info)

20.00. ‘Don Carlo’ di Giuseppe Verdi: opera in cinque atti su Libretto di Camille Du Locle e Joseph Méry, basato sul poema tragico Don Carlos, Infant von Spanien (1787) di Friedrich von Schiller. Grimaldi Forum Monaco (più info)

20.30. Per ‘Monte-Carlo Jazz Festival 2023’, concerto di Kareen Guiock Thuram & PianoForte. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)





SABATO 25 NOVEMBRE



SANREMO



10.00-12.00. Presentazione al pubblico del Team Carcheri-Pons (Luciano Carcheri - Fabrizia Pons) partecipanti alla 12esima Dakar all’ingresso principale del Casinò. Il rally partirà da Alula in Arabia Saudita il 5 gennaio e terminerà a Yanbu il 19 gennaio sempre in territorio saudita

10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



11.30. Per la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, la Fidapa BPW Sanremo, in collaborazione con Centro Aiuto alla Vita, Centro antiviolenza ISV, Croce Rossa Italiana, EDFA, Lyons Club Host e Matutia, Pigna Mon Amour, Rotary e Zonta Club, si ritrovano, ed invitano la cittadinanza a ritrovarsi, presso il sottopasso dell'Imperatrice, lato via Matteotti

14.30. Stage gratuito di difesa personale in occasione della Giornata Mondiale Contro la Violenza sulle Donne. Evento a cura della palestra A.S.D. Street Fighting Concept. Villa Ormond

IMPERIA



9.00. Fiera di San Leonardo: fiera con banchi che propongono merci di diverso genere, alimentare e non + stand del miglior cibo ‘on the road’ con presentazione proposte della tradizione culinaria nazionale e anche da oltre confine accompagnato da intrattenimenti per tutte le età + Giochi Gonfiabili gratuiti per tutti i più piccoli + Truccabimbi + intrattenimento musicale. Lungomare Amerigo Vespucci, anche domani

10.00. Passeggiata al Parasio, luogo in cui vissero molte donne immigrate prima italiane poi straniere, per la Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne con la guida escursionistica ambientale Marina Caramellino. Ritrovo sulle scale del Duomo con un accessorio rosso e scarpe comode, informazioni al 337 1066940

10.00-17.00. Apertura straordinaria di Villa Faravelli con speciale visita accompagnata alla villa e alla sua collezione in un percorso tra i movimenti nati tra gli Anni ’30 fino ai ’70, dall’astrattismo geometrico all'arte concreta e informale allo spazialismo, alle avanguardie europee e americane (h 10/13-14/17). MACI a Villa Faravelli, Viale Matteotti 151 (6 € intero, 4 € ridotto + 4 € visita accompagnata), prenotazione a museiimperia@solidarietaelavoro.it



10.00-17.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-22.00. Apertura del Museo navale e Planetario + alle 15.30 e alle 21 ‘show delle stelle’ con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. (martedì e mercoledì 10/13, sabato e domenica 15/22. Calata Anselmi



15.00-19.00. Mostra-Vendita di lavori di ricamo, cucito e a maglia realizzati con grande maestria e impegno dalle volontarie del laboratorio del Gruppo A.I.FO. con ricavato destinato al Progetto di sostegno ai Programmi Socio-Sanitari in Mozambico. Salone parrocchiale di Cristo Re, in Via Trento 11, info 329 9715795



15.30. ‘Lasciatemi essere me stessa’: incontro su Storie di Donne speciali di ieri e di oggi con interventi di Maria Grazia Mazzeo (Priora della Confraternita di Santa Caterina), Susanna Bernoldi (Responsabile AIFO), Alida Rossini (Presidente Soroptimist Club Imperia). Voce narrante e conclusioni a cura di Mariella Garibbo e Silvia Roncallo (Consorelle della Confraternita). Oratorio di Santa Caterina, Porto Maurizio



17.00. Celebrazioni di San Leonardo: ‘Imperia s’illumina’: tradizionale festa per bambini e famiglie con spettacoli luminosi, sfilate itineranti, esibizioni e musica per le vie del centro + accensione delle luminarie natalizie alle h 18.00. Piazza Dante



20.45. “‘Lasciare un’impronta: l’orizzonte di ‘Economy of Francesco’”: incontro a cura della Diocesi di Albenga-Imperia con ospite Valentina Rotondi, economista, professoressa nella Scuola Universitaria Professionale Svizzera Italiana (Lugano). Biblioteca del Monastero delle ‘Clarisse’ a Porto Maurizio, Via Santa Chiara 3, ingresso libero

21.00. Per la rassegna ‘Autunno in Teatro’, spettacolo ‘La casa di Bernarda Alba’ di Federico Garcia Lorca (12 euro). Lo Spazio Vuoto, info e prenotazioni 329 7433720

VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



16.00. Incontro con la giornalista della RAI Emanuela Pericu sulle Fake News, interessante appuntamento per conoscerle e come stanarle. Civica biblioteca Aprosiana in piazza Bassi, ingresso libero



17.00. ‘Festa della Voce Intemelia’: presentazione dell’’Armanacu Ventemigliusu’ di Luciano Berio + presentazione volume Elena Pozzi 'Andar Per Ville', itinerario alla scoperta delle dimore storiche del territorio intemelio. Evento a cura della ‘Cumpagnia d’i Ventemigliusi’ e della Redazione ‘Voce Intemelia’. Salone parrocchiale di Sant’Agostino, ingresso libero

VALLECROSIA

9.00-18.00. ‘Narrazioni, passi e tarocchi con Calvino’: mostra dedicata allo scrittore Italo Calvino per permettere ai più piccoli di entrare attraverso la narrazione con immagini e racconti nel magico mondo calviniano. A cura di Sara Tonegutti. Piazzetta Erio Tripodi, tutti i giorni fino al 10 dicembre

BORDIGHERA

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)



10.15. Posa della panchina e delle scarpette rosse presso la sede CRI di Bordighera

17.00-19.00. Mostra fotografica del 'Giardino di Silvana'. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, fino al 30 novembre, ingresso libero



TAGGIA ARMA



18.00. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, reading ironico con Daniela Tusa dal titolo ‘Non ci sono più le donne di una volta - Meeting semiserio con donne tutte d'un pezzo’. Sede del Teatro del Banchéro, in via Soleri, ingresso libero, prenotazione consigliata +39 333 2820196



SAN LORENZO AL MARE



21.00. Per la Rassegna Teatrale ‘L’Altro Albero…’, ‘Rumors’ di Neil Simo: spettacolo teatrale messo in scena dagli attori del Laboratorio Teatrale Terzo Mllennio presente. Regia di Carlo Deprati (12 euro). Teatro dell’Albero, Via Vignasse 1, info 347 7302028 (più info)



DIANO MARINA

15.00 & 17.00. Il bronzo Olimpico di Tokyo 2020 a Diano Marina: l'atleta ucraino Stanislav Horuna, presente a Diano Marina per corsi, allenamenti, dimostrazioni. Dalle 15 alle 16.30: 6 - 11 anni (tutte le cinture) + dalle 17 alle 19: dai 12 anni (tutte le cinture). Palazzetto dello Sport ‘G. Canepa’, info 339 8527615



16.00. Giornate Culturali della ‘Communitas Diani’ 2023: presentazione della nuova Rivista della ‘Communitas Diani’ anno XLVI – 2023. Articoli di Paola Ardissone, Luciano Livio Calzamiglia, Gloria Crivelli, Vincenzo Damonte, Margherita Drago. Giorgio Fedozzi, Anna Marchini, Giannetto Novaro, Marina Pissarello, Maria Antonietta Santoro, Raffaella Temesio. Sala Consiliare del Comune, ingresso libero



ENTROTERRA

CAMPOROSSO

17.00. Per il Festival itinerante di Letteratura, Musica e Arte al femminile de ‘Le Muse’, ‘Manuale per ogni candidatura’: l'autrice Donatella Alfonso dialoga con Ersilia Ferrante. Sala Mario Saredi del Comune, Piazza Garibaldi 35

TRIORA

10.00-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

CANNES



10.30, 15.00 & 20.30. Festival della danza di Cannes 2023: giornate di festa e di incontro, dove saranno raccontati i lavori delle 27 compagnie invitate, ma anche incontri, scambi e riflessioni offerti dai coreografi, danzatori, direttori di compagnia, ricercatori e pedagoghi. Luoghi Vari, fino al 10 dicembre (il programma)

MONACO

10.00-21.00. 26° salone Monte-Carlo Gastronomie: possibilità di degustare e acquistare un'ampia gamma di prodotti accuratamente selezionati in vista delle festività. Più di 100 produttori di prodotti gastronomici francesi, italiani ed europei saranno presenti su 2.500 metri quadrati, in una cornice raffinata e conviviale. Espace Fontvieille, fino al 27 novembre (più info)

10.00-19.00. Pop-Up di Natale: Chalets di Natale con delizie gastronomiche, regali e sapori festivi, dalle soffici crêpes alle confortanti cioccolate calde. Avenue de Monte-Carlo, fino al 6 gennaio 2024 (dal 15 al 25 dicembre h 12/19 tranne venerdì e sabato h 10/19. Chiuso il 25 dicembre. Dal 26 dicembre al 6 gennaio h 10/21, il 31 dicembre chiusura alle 14) (più info)



11.00-19.00. ‘Il principe nel cuore del circo’: mostra organizzata nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III e del 50° anniversario del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Terrasses de Fontvieille (Museo dell'Automobile Antica), fino al 28 gennaio (tutti i giorni tranne il 25 dicembre e il 1 gennaio) (più info)



13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)

20.00. ‘Su una melodia di tango’: spettacolo teatrale con Michel Papineschi, Damien Boisseau, Chloé Froget. Théâtre des Muses (più info)



20.00. Recital di Pianoforte e Violino con protagonisti Frank Peter Zimmermann (violino) e Martin Helmchen (piano). In programma musiche di Brahms, Bartók. Auditorium Rainier III (più info)

20.30. Per ‘Monte-Carlo Jazz Festival 2023’, concerto di Macy Gray - Leon Phal. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)





DOMENICA 26 NOVEMBRE



SANREMO

10.00. Per la ‘Settimana Europea della Riduzione dei Rifiuti’, clean-up alla spiaggia Tre Ponti a cura di I Deplasticati, Plastic Free, Consoli del Mare, Panathlon International e con l’aiuto di Amaie Energia (locandina)



10.00. Benedizione alla lapide + commemorazione delle vittime della rappresaglia nazista a Poggio del 24 novembre 1944, con la partecipazione della prof.ssa Monica Cassese e in presenza di testimoni dei fatti e di parenti delle vittime. Evento a cura sezione ANPI ‘G: Cristiano Pesavento’. Piazza dei Martiri di Poggio

10.00. Premiazione del 10° Concorso fotografico nazionale ‘Memorial Pavan – Città di Sanremo’. Spazi espositivi del Floriseum – Museo del Fiore di Sanremo, in Corso Cavallotti 113 all’interno del Parco di Villa Ormond

17.00. Per la rassegna ‘BiblioTecla, Libri al Forte’, Alessandro Carassale presenta il suo libro ‘Mercanti d’olio’. Evento in collaborazione con la libreria Ubik Sanremo Libri. Forte di Santa Tecla, ingresso libero (più info)

IMPERIA



9.00. Fiera di San Leonardo: fiera con banchi che propongono merci di diverso genere, alimentare e non + stand del miglior cibo ‘on the road’ con presentazione proposte della tradizione culinaria nazionale e anche da oltre confine accompagnato da intrattenimenti per tutte le età + Giochi Gonfiabili gratuiti per tutti i più piccoli + Truccabimbi + intrattenimento musicale. Lungomare Amerigo Vespucci



9.30-19.00. Mostra-Vendita di lavori di ricamo, cucito e a maglia realizzati con grande maestria e impegno dalle volontarie del laboratorio del Gruppo A.I.FO. con ricavato destinato al Progetto di sostegno ai Programmi Socio-Sanitari in Mozambico (h 9/12.30-15/19). Salone parrocchiale di Cristo Re, in Via Trento 11, info 329 9715795

10.00-17.00. In occasione della Festa Patronale di San Leonardo, apertura straordinaria continuata di Villa Grock con possibilità di prendere parte a una visita accompagnata da un operatore museale alle ore 10.30 ((6 € intero, 4 € ridotto + 4 € visita accompagnata). Villa Grock, Via Fanny Roncati Carli, prenotazioni a museiimperia@solidarietaelavoro.it

11.00. Celebrazioni di San Leonardo: Consegna dei Premi San Leonardo - Città di Imperia 2023 al professor Vittorio Coletti, accademico e scrittore, e alle due giovani campionesse di vela Paola Correale e Viola Vianzone. Sala Consiliare

14.00-17.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (venerdì 10/13, sabato 10/13-14/17, domenica 14/17)

15.00-22.00. Apertura del Museo navale e Planetario + alle 15.30 e alle 21 ‘show delle stelle’ con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. (martedì e mercoledì 10/13, sabato e domenica 15/22. Calata Anselmi



16.00. Celebrazioni di San Leonardo: S. Messa Pontificale presieduta dall’Arcivescovo di Genova, S.E. Mons. Marco Tasca, e concelebrata dal Vescovo diocesano S.E. Mons. Guglielmo Borghetti e dai Parroci della Città nella Basilica Concattedrale di San Maurizio + processione per le vie del Parasio, con la tradizionale sosta davanti alla casa natale del Santo, durante la quale verranno inaugurati e benedetti i locali della stessa, ultimamente restaurati



17.00. Per la rassegna ‘Autunno in Teatro’, spettacolo ‘La casa di Bernarda Alba’ di Federico Garcia Lorca (12 euro). Lo Spazio Vuoto, info e prenotazioni 329 7433720



17.15. ‘Madame Chrysanthème’: spettacolo teatrale scritto e interpretato da Chiara Giribaldi per la regia di Gino Brusco messo in scena dalla compagnia i ‘Cattivi di Cuore’. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni al 329 49 555 13

VALLECROSIA

9.00-18.00. ‘Narrazioni, passi e tarocchi con Calvino’: mostra dedicata allo scrittore Italo Calvino per permettere ai più piccoli di entrare attraverso la narrazione con immagini e racconti nel magico mondo calviniano. A cura di Sara Tonegutti. Piazzetta Erio Tripodi, tutti i giorni fino al 10 dicembre

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra fotografica del 'Giardino di Silvana'. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, fino al 30 novembre, ingresso libero



OSPEDALETTI



15.00-18.00. Inaugurazione esposizione collettiva dal titolo ‘Violenza sulle donne: 20 opere per dire NO’ con le opere di Paola Arrigoni, Antonella Cotta, Marisa Fogliarini, Barbara Harvey, Daniela Mencarelli Hofmann, Ona Sadkowsky, Rahel Sadkowsky, Edy Santamaria, Stefania Spanò (Anarkikka) e Stefania Zorzi. Sala Eventi La Piccola (ex scalo merci) in via Cavalieri di Malta (tutti i giorni fino al 3 dicembre), ingresso libero

TAGGIA ARMA

15.15. Per la 1ª rassegna dialettale ‘Angelo Lo Faro’, ‘A rivincita de Pascà’: spettacolo messo in scena dagli attori della ‘Compagnia du Teatru Ventemigliusu’ di Ventimiglia. Teatro Parrocchiale di Arma (di fianco alla Chiesa), ingresso ad offerta libera

DIANO MARINA



9.00-12.00. Il bronzo Olimpico di Tokyo 2020 a Diano Marina: l'atleta ucraino Stanislav Horuna, presente a Diano Marina per corsi, allenamenti, dimostrazioni. Palazzetto dello Sport ‘G. Canepa’, info 339 8527615



ENTROTERRA

DOLCEACQUA

9.00-19.00. Mercatino del Biologico, dell’Artigianato e dell’Antiquariato in Piazza Mauro. In piazza Garibaldi sarà presente il mercatino dell’Antiquariato (tutte le ultime domeniche del mese)

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

TRIORA

10.30-12.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

CANNES



10.00, 15.00, 17.15 & 18.00. Festival della danza di Cannes 2023: giornate di festa e di incontro, dove saranno raccontati i lavori delle 27 compagnie invitate, ma anche incontri, scambi e riflessioni offerti dai coreografi, danzatori, direttori di compagnia, ricercatori e pedagoghi. Luoghi Vari, fino al 10 dicembre (il programma)



MONACO



10.00-20.00. 26° salone Monte-Carlo Gastronomie: possibilità di degustare e acquistare un'ampia gamma di prodotti accuratamente selezionati in vista delle festività. Più di 100 produttori di prodotti gastronomici francesi, italiani ed europei saranno presenti su 2.500 metri quadrati, in una cornice raffinata e conviviale. Espace Fontvieille, fino al 27 novembre (più info)

10.00-19.00. Pop-Up di Natale: Chalets di Natale con delizie gastronomiche, regali e sapori festivi, dalle soffici crêpes alle confortanti cioccolate calde. Avenue de Monte-Carlo, fino al 6 gennaio 2024 (dal 15 al 25 dicembre h 12/19 tranne venerdì e sabato h 10/19. Chiuso il 25 dicembre. Dal 26 dicembre al 6 gennaio h 10/21, il 31 dicembre chiusura alle 14) (più info)

11.00-19.00. ‘Il principe nel cuore del circo’: mostra organizzata nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III e del 50° anniversario del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Terrasses de Fontvieille (Museo dell'Automobile Antica), fino al 28 gennaio (tutti i giorni tranne il 25 dicembre e il 1 gennaio) (più info)

15.00. ‘Don Carlo’ di Giuseppe Verdi: opera in cinque atti su Libretto di Camille Du Locle e Joseph Méry, basato sul poema tragico Don Carlos, Infant von Spanien (1787) di Friedrich von Schiller. Grimaldi Forum Monaco (più info)

16.30. ‘Su una melodia di tango’: spettacolo teatrale con Michel Papineschi, Damien Boisseau, Chloé Froget. Théâtre des Muses (più info)

20.30. Per ‘Monte-Carlo Jazz Festival 2023’, concerto ‘Il suono di Alex’ di Alex Jaffray. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)







