Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne, tutte le iniziative di Asl1

Anche Asl1 scende in campo nell'ambito della Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne. Verrà predisposto infatti, uno sportello di ascolto in cui un'assistente sociale ed una psicologa saranno a disposizione delle donne che, sentono il bisogno di essere accolte per parlare e confrontarsi su aspetti di violenza fisica o psicologica.

Lo sportello sarà operativo il:

- 22 novembre dalle 8.30 alle 15.30 presso consultorio Palasalute Imperia;

- 23 novembre dalle 8.30 alle 15.30 presso consultorio Palafiori Sanremo;

- 24 novembre dalle 8.30 alle 15.30 presso consultorio Villa Olga Ventimiglia;

- 25 novembre sportello telefonico per accogliere richieste di consulenze e/o ascolto (Sanremo: 3312303705 - Imperia: 3312303921 - Ventimiglia: 3293190118)