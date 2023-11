No finish line di Monaco, Claudio Della Morte di Ventimiglia primo classificato alla corsa di 24 ore (Foto)

Claudio Della Morte di Ventimiglia si piazza primo alla corsa di 24 ore della No finish line di Monaco, andata in scena dall'11 al 19 novembre nel quartiere di Fontvieille.

Su 136 partecipanti l'atleta ventimigliese è riuscito a classificarsi primo dopo aver percorso 191,14 km salendo così sul podio.

Un'impresa sportiva incredibile per aiutare i bambini malati e svantaggiati attraverso una maratona del cuore. Per ogni chilometro percorso, Children & Future si impegna, infatti, a donare 1 euro a sostegno di progetti per bambini malati o svantaggiati. In 24 edizioni sono stati raccolti più di 4.810.000 euro.