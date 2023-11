Imperia, il programma delle celebrazioni di San Leonardo Patrono: sabato 25 novembre la festa con l’accensione delle luminarie

Imperia si prepara a celebrare il Santo Patrono San Leonardo. I festeggiamenti si apriranno sabato 25 novembre, in Piazza Dante, con 'Imperia s’illumina', la ormai tradizionale festa per bambini e famiglie, organizzata dall’Amministrazione Comunale e realizzata da Fem Spettacoli, che avrà il suo culmine con l’accensione delle luminarie natalizie alle ore 18.00. Già a partire dalle ore 17.00, per le vie commerciali del centro di Oneglia si susseguiranno spettacoli luminosi, sfilate itineranti, esibizioni e musica.

Le celebrazioni proseguiranno domenica 26 novembre. Al mattino, alle ore 11.00, si terrà la consegna dei Premi San Leonardo - Città di Imperia 2023 presso la Sala Consiliare. A ricevere il riconoscimento, selezionati dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Circolo Parasio, saranno il professor Vittorio Coletti, accademico e scrittore, e le due giovani campionesse di vela Paola Correale e Viola Vianzone.

Al pomeriggio, alle ore 16.00, presso la Basilica Concattedrale di San Maurizio, si terrà la S. Messa Pontificale presieduta dall’Arcivescovo di Genova, S.E. Mons. Marco Tasca, e concelebrata dal Vescovo diocesano S.E. Mons. Guglielmo Borghetti e dai Parroci della Città. A seguire si svolgerà la solenne processione per le vie del Parasio, con la tradizionale sosta davanti alla casa natale del Santo, durante la quale verranno inaugurati e benedetti i locali della stessa, ultimamente restaurati.

“Le celebrazioni di San Leonardo assumono quest’anno un valore ancora maggiore per la nostra comunità, che sta degnamente celebrando il Centenario della nascita di Imperia. San Leonardo Patrono Unico ha rappresentato una tappa fondamentale nel processo di unificazione portato avanti nel corso dell’ultimo secolo. Sono lieto che a presiedere la Santa Messa sarà l’Arcivescovo di Genova, Mons. Tasca, che ha accettato con convinzione l’invito mio e del Vescovo Borghetti. Sarà anche l’occasione per inaugurare i locali restaurati della casa natale del Santo, per premiare un uomo di profonda cultura come Vittorio Coletti, insieme a due giovanissime campionesse, e per regalare ai bambini un momento di gioia e spensieratezza con la festa dell’accensione delle luminarie natalizie”, così il sindaco di Imperia, Claudio Scajola.