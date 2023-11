I sindacati scendono in piazza a Sanremo: "Dopo lo scontro con il governo abbiamo paura per i nostri diritti" (foto e video)

I lavoratori di Cgil e Uil si sono dati appuntamento questa mattina alle nove nel centro di Sanremo, all'incrocio tra via Matteotti e via Escoffier, per le quattro ore di sciopero indette su scala nazionale e che stanno toccando anche il Ponente. Uno sciopero che, come noto, è stato anche al centro di un teso confronto tra sindacati e governo.

Oggi in tutta Italia si fermano dalle 9 alle 13 i lavoratori del trasporto locale, della scuola, della sanità, i vigili del fuoco fuoco, il personale della raccolta rifiuti. Lo stop al lavoro interessa anche il trasporto ferroviario, ma non quello aereo.

Le interviste

Con la loro protesta i sindacati chiedono di "aumentare stipendi e pensioni, rinnovare i contratti nazionali rafforzando il potere d'acquisto e detassando gli aumenti, abbattere i divari che colpiscono le donne". Inoltre inoltre Cgil e Uil chiedono al governo di combattere l'evasione fiscale e di approvare "vera riforma delle pensioni, di difendere e rilanciare il servizio sanitario nazionale anche aumentando i livelli salariali approvare un piano straordinario di assunzioni nella sanità e in tutti i settori pubblici e della conoscenza, finanziare le leggi su non autosufficienza e disabilità, aumentare le risorse per il trasporto pubblico locale, rifinanziare il sostegno agli affitti".

Dopo l'acceso confronto con il governo lo sciopero è stato ridotto a quattro ore e, quindi, sarà in vigore dalle 9 alle 13. Previsti, quindi, disagi nel trasporto locale e sulla regolare circolazione dei treni. Possibili modifiche anche agli orari scolastici per l'assenza del personale iscritto alle due sigle sindacali. nel settore sanitario, invece, il sindacato infermieristico Nursind ha proclamato uno sciopero di 24 ore del personale personale. Saranno comunque garantiti i servizi essenziali.