Fino al 31 gennaio vi sarà il divieto di sosta in via Circonvallazione a Bordighera per consentire il posizionamento di un ponteggio e di un'area di cantiere.

Lo stabilisce un'ordinanza della polizia locale per garantire la necessaria sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.