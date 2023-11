La sede Cgil di Ventimiglia sarà aperta tutti i sabati per i frontalieri

Da sabato 18 novembre e, poi, per tutti i sabati a seguire, la sede della Cgil di Ventimiglia in via Sottoconvento 48 sarà aperta dalle 9 alle 11 per i frontalieri.

“Per il prossimo avvenire - dicono dalla Cgil ventimigliese - secondo alcuni indicatori sociali ed economici, che provengono dalla vicina Costa Azzurra e dal Principato di Monaco, dell’attuale (pseudo) stabilità, è il preludio ad un ulteriore cambiamento epocale, per nuovi sistemi sociali, economici ed occupazionali molto avanzati, che richiedono e richiederanno una conoscenza, preparazione, formazione e capacità professionali altamente specializzate. I segnali che arrivano dal mondo imprenditoriale ed istituzionale del Principato e dalla Costa Azzurra, sono chiarissimi. Una nuova “era” è iniziata, le prime avanguardie del “telelavoro” sono già operative ed il numero, in questo settore, continueranno inesorabilmente ad aumentare. Secondo alcune indiscrezioni, il Telelavoro, nel giro qualche decennio (uno/due), sarà in grado di occupare circa 100.000 persone, tutte naturalmente altamente specializzate nei settori e campi, i più innovativi”.