Calcio: nella 13esima di andata finisce 2-2 al Luperi di Sarzana tra Fezzanese e Sanremese

Tredicesima di andata, la Sanremese è di scena al Miro Luperi di Sarzana contro la Fezzanese. Mister Gori, dopo due sconfitte, cambia ancora l’undici iniziale. Out l’infortunato Biagini e lo squalificato Mauro. Rispetto alla gara di domenica con l’Albenga si torna alla difesa a tre con Bregliano, Legal e Tordini. Maglione e Cesari agiscono sulle corsie laterali, centrocampo affidato a Larotonda, Pietrelli e Santanocito. In avanti Rocco a supporto di Ibe. Panchina inizialmente per Gagliardi, Maugeri, Gatto e Conti.

Passano solo 5 minuti e la Sanremese va in vantaggio: Ibe riceve palla al limite e con un diagonale chirurgico di sinistro batte Angeletti. Fezzanese – Sanremese 0-1! Per i biancoazzurri è la fine di un digiuno sottoporta che durava da cinque partite.

All’8’ si fa vedere Maglione con un tiro dalla media distanza, para Angeletti.

La reazione dei verdi è poco concreta, anzi è la Sanremese a trovare il raddoppio al 20’: ancora Ibe riceve palla da Maglione, entra in area e da sinistra fa partire un destro a giro che, sporcato da una deviazione, sbatte sul palo e poi termina in rete. Fezzanese – Sanremese 0-2!

Al 28’ primo tiro verso la porta dei padroni di casa: ci prova Cantatore, Bohli blocca la sfera in due tempi.

Al 29’ doppio pericolo costruito dai matuziani: cross di Maglione da destra, testa di Rocco sottomisura, Angeletti respinge. Passano pochi secondi e, sugli sviluppi di un calcio piazzato, Larotonda colpisce di testa, palla alta sulla traversa.

La Fezzanese accorcia le distanze al 31’: ci pensa Fiori, dopo un batti e ribatti, a pescare l’angolo giusto con un gran tiro che non lascia scampo a Bohli. Fezzanese – Sanremese 1-2!

La Sanremese non accusa il colpo e continua ad attaccare.

Al 32’ tiro di Cesari in area, palla alta.

Al 36’ punizione dal limite di Larotonda, pallone sul fondo.

Al 42’ Rocco innesca Santanocito che controlla, si gira e tira, Angeletti blocca.

Al 43’ i verdi trovano il pareggio con l’uomo di maggior classe, Baudi, che trova il jolly dal limite con un tiro che si insacca all’incrocio dei pali. Fezzanese – Sanremese 2-2! L’attaccante, nel calciare, si fa anche male e chiede il cambio: al suo posto entra Verona.

Al 47’, durante il recupero, la Sanremese sfiora di nuovo il vantaggio: angolo di Rocco, testa di Maglione, palla fuori di un soffio.

Si va al riposo con le due squadre ferme sul 2-2.

Nella ripresa al 51’ bella iniziativa di Maglione sulla destra che su accentra e tira, palla sul fondo.

Un minuto dopo ci prova Larotonda, palla fuori.

Al 56’ primo cambio nella Sanremese: entra Gagliardi, esce Rocco.

Al 59’ Sanremese vicina al tris: prima Maglione si rende pericoloso sulla destra, poi dopo un rimpallo la palla arriva a Ibe che calcia di prima intenzione, la sfera sbatte su un difensore in maglia verde e la Fezzanese si salva.

Al 61’ occasione clamorosa per la Sanremese: cross di Larotonda, Angeletti smanaccia sul palo e poi la palla resta in campo senza che Ibe riesca ad intervenire. Che brivido!

Al 64’ secondo cambio nella Sanremese: entra Gatto, esce Maglione.

Al 69’ terzo cambio nelle fila matuziane: entra Bechini, esce Tordini.

All’80’ quarta sostituzione nella Sanremese: entra Conti, esce Legal.

All’81’ pericolo costruito dalla Fezzanese con Scarlino che a tu per tu con Bohli perde l’attimo per il tiro e viene chiuso da Bregliano.

Al 90’ azione personale di Ibe, conclusione dal limite, palla sul fondo.

Al 93’ si fa vedere Scarlino ma il tiro è debole, para Bohli.

Finisce 2-2 al Luperi tra Fezzanese e Sanremese, ma i biancoazzurri recriminano per le occasioni sciupate nel primo tempo e per il palo clamoroso colpito nella ripresa. Domenica prossima al Comunale i matuziani ospiteranno il Città di Varese.

IL TABELLINO

FEZZANESE: Angeletti, Del Bello, Stradini (69’ Bianchi), Terminello, Santeramo, Cantatore, Giampieri, Bruccini, Fiori (63’ Beccarelli), Baudi (46’ Verona), Mariotti (74’ Scarlino). A disposizione: Gaggini, Guelfi, Banti, Bracco, Passeri. Allenatore Cristiano Rolla

SANREMESE: Bohli, Bregliano, Legal (80’ Conti), Maglione (64’ Gatto), Ibe, Rocco (56’ Gagliardi), Tordini (69’ Bechini), Cesari, Larotonda, Santanocito, Pietrelli. A disposizione: Grotta, Pellicanò, Maugeri, Scariano, Camerino. Allenatore Mattia Gori

ARBITRO: Alban Zadrima di Pistoia

ASSISTENTI: Luigi Fabrizio D’Orto di Busto Arsizio, Dario Fantaccione di Cinisello Balsamo

RETI: 5’ e 20’ Ibe, 31’ Fiori, 43’ Baudi

NOTE: giornata tipicamente autunnale, terreno pesante. Spettatori 150 circa con rappresentanza ospite. Ammoniti Bregliano, Tordini, Legal. Angoli 4-2 per la Sanremese. Recupero 1’ pt, 5’ st.