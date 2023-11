Albenga: 21enni di Sanremo e Ospedaletti avevano allestito una centrale dello spaccio in centro (Foto)

Anche due giovani imperiesi sono stati fermati (uno anche arrestato) dalla Polizia Locale di Albenga, nell’ambito di una operazione antidroga, scattata per il continuo via vai di auto in viale Italia, nella città ingauna.

Gli agenti sono riusciti a mettere a segno un duro colpo alla rete dello spaccio di sostanze stupefacenti, al termine di un breve periodo di osservazione ed una serie di indagini a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini. I due, entrambi 21enni (O.A. di Sanremo e H.A. di Ospedaletti), insieme ad altri avevano messo in piedi una vera e propria ‘attività’ di compravendita di sostanze stupefacenti. Oltre ai due è stato arrestato un 30enne extracomunitario.

L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto nel momento in cui il gruppo stava tentando di vendere quattro dei 14 panetti di hashish (per un totale di 1 kg e 400 grammi) che erano in loro possesso ed avevano appena incassato 840 euro dal compratore. A seguito delle perquisizioni successive, tre personali ed una su un’auto, sono stati trovati altri 400 euro ed alcuni frammenti di hashish addosso ai due giovani di Sanremo ed Ospedaletti.

Al termine dell’intervento gli agenti hanno arrestato l’extracomunitario e il sanremese mentre il coetaneo di Ospedaletti è stato solo denunciato in stato di libertà poiché inquadrato all'interno di un ruolo marginale alla vicenda.