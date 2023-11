Taggia: Daniele Festa sarà proposto come nuovo presidente del consiglio comunale

Daniele Festa sarà proposto come nuovo presidente del consiglio comunale di Taggia. Ex assessore all'ambiente, uscito dalla giunta dopo l'ultimo rimpasto, Festa è tornato ad essere consigliere comunale, lasciando entrare in giunta l'ex presidente, Maurizio Negroni. Le modifiche alle deleghe e agli incarichi sono state presentate nei giorni scorsi LINK .

"È una carica elettiva - ha ricordato il sindaco Mario Conio - Darò una indicazione al mio gruppo. La mia proposta sarà Daniele Festa. Ho motivi per credere che sarà ben voluta e accettata da tutti. Sono grato a lui per quello che ha fatto, sta facendo e farà in questa fase amministrativa. Daniele ha fatto un risultato di primissimo piano, alla sua prima esperienza amministrativa e gli ho affidato un settore complesso che affrontava la transizione tra Docks e Amaie Energia e una revisione dei servizi e con in corso una serie di problematiche che andavano sviscerate e lui le ha portate avanti in modo corretto. Non gli recrimino nulla ".

"Pensiamo al dato di raccolta differenziata, oggi in crescita e siamo al 67,40%. In più ha portato avanti il discorso del cambio di servizio con la partita vinta delle isole ecologiche a Taggia. - ha aggiunto il primo cittadino - Siamo a regime e i dati della differenziata e la città ci danno ragione. Il nostro è un impegno a termine come amministratori. A mio giudizio è stato utile, non necessario, un aggiustamento alla macchina della giunta. Ho fatto delle scelte e ho chiesto a Daniele essendo amministratore più giovane di affiancarmi in un percorso diverso. Gli ho chiesto di fare un passo indietro e affiancarmi in un percorso di crescita".

Alla minoranza, intervenuta nei giorni scorsi per chiedere quando il sindaco avrebbe sciolto le riserve sul rimpasto, è il primo cittadino a replicare: "Sono stato un sindaco autonomo e franco nelle proprie scelte. Non mi sono mai fatto tirare la giacchetta. Ho sempre detto che il mio compito è di tenere la squadra al massimo livello di efficenza ed efficacia. Quindi come ho fatto un rimpasto adesso e l'ho fatto quando era opportuno, non è detto che in futuro non ne faccia altri. Il mio compito è di avere una squadra totalmente efficace. Qua non c'è politica, simpatia o antipatia. È un tema molto locale. Certo, Daniele non è stato contento. Abbiamo avuto la capacità di comprenderci nelle mie e nelle sue ragioni. È stato un ragionamento in ottica di squadra e non è stata una bocciatura nei suoi confronti, altrimenti non l'avrei proposto come presidente".

"Il presidente se assolto in maniera compiuta è un ruolo di prestigio, è la seconda carica del Comune ed è un ruolo di regia nella macchina amministrativa. In più gli abbiamo dato una serie di incarichi per la sua prossima esperienza amministrativa. Ho un gruppo coeso intorno alla mia figura e Daniele ne è la riprova" - ha concluso Conio.

Festa, perde l'incarico di assessore ad un anno dalla sua elezione. Un periodo breve ma che lo porta a tracciare un bilancio in positivo circa la sua esperienza con l'ufficio ambiente. "È stato un anno importante all'ambiente. Ne ho viste di cotte e di crude in questo periodo però nonostante i numerosi cambiamenti nel settore abbiamo ottenuto risultati importanti" - conferma Festa.

Poi riguardo al passo indietro chiestogli dal sindaco, l'ex assessore commenta: "Ho accolto la richiesta di Mario e continua il mio impegno per la città. Quando ci si candida non si abbandona mai la barca e bisogna essere pronti. Le otto nuove deleghe mi daranno un impegno vario su più fronti. Sarò il consigliere più delegato. Non è un termine, assessore o consigliere che mi dà la voglia di lavorare per il territorio".

Lavoro che sarà espresso attraverso gli otto nuovi incarichi assegnatigli: Innovazione tecnologica, Servizi civici e al cittadino, rapporti con i Comuni, Floricoltura, Escursionismo e tempo libero, Promozione dei prodotti locali, Politiche giovanili, rappresentante frazioni. Ricordiamo che la delega all'ambiente è stata assunta nel frattempo da Espedito Longobardi. Le motivazioni 'di crescita' che giustificano la decisione presa su Festa, per il sindaco, sono le stesse dietro la partita per i Servizi Sociali dove Laura Cane ha dovuto cedere la delega al veterano del gruppo, Maurizio Negroni che ha ricoperto il ruolo già nel precedente mandato. A lei, invece, è stata assegnata la nuova delega Urbanistica e Edilizia privata, ambito altrettanto impegnativo e appartenente già a Longobardi. Il prossimo passo sarà l'elezione del presidente del consiglio comunale, la prima assise utile sarà quella del 14 novembre.