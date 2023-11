Incidenti mortali sul lavoro: la provincia di Imperia è sesta in Italia e maglia nera in Liguria

Terni, Crotone, Chieti, Teramo, Siracusa e poi Imperia. Tra le 110 province italiane la nostra si colloca al sesto posto per l’incidenza delle morti sul lavoro nei primi dieci mesi del 2023.

Il report di Inail parla chiaro: Imperia è in piena zona rossa con il suo 61,8% di incidenza. Dall’inizio dell’anno sono state cinque le morti sul lavoro, dato che impatta non poco su una ‘platea’ totale di lavoratori che ammonta a quota 80.904. Terni, al primo posto, ha un’incidenza dell’84,4% e stacca decisamente le altre, ma già Chieti con il suo terzo posto al 67% indica che il non invidiabile podio non è poi così lontano.

Per avere un minimo di riscontro sulla situazione imperiese basta un semplice raffronto con le altre realtà liguri. La seconda è La Spezia, al 33° posto nazionale con il 34,8%; segue Savona al 72° con il 18,5% e chiude Genova con l’11,7%. Imperia, quindi, è ben al di sopra e il suo sesto posto nazionale la colloca tra le province che hanno senza dubbio seri problemi con la sicurezza sul lavoro.

In allegato il report di Inail sugli incidenti sul lavoro in Italia