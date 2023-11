A dicembre torna la Sanremo Marathon: le iscrizioni crescono del 62%

Il 3 dicembre torna la tradizionale Sanremo Marathon, divenuta ormai un punto di riferimento nel mondo dell’atletica. Lo testimonia anche la sensibile crescita delle iscrizioni che, ad un mese dall’evento, sta già segnando un +62% rispetto alle passate edizioni. Un risultato quindi sportivo ma anche di grande valore turistico e di promozione per tutto il territorio. In programma, come di consueto, la gara regina della maratona, una 21 Km, una 10 Km e la Family Run.

Una delle novità di questa edizione è rappresentata da una gara di 5 Km che, il giorno sabato 2 dicembre alle ore 11, si svilupperà interamente sul territorio di Ospedaletti. Il percorso prevede infatti due giri sul tracciato della pista ciclo pedonale del Parco Costiero della Riviera dei Fiori con partenza dall’ex stazione ferroviaria. “Abbiamo accolto con molto piacere la proposta di Sanremo Marathon di realizzare una gara che potesse svilupparsi interamente sul nostro territorio comunale – ha detto l’assessore allo sport e turismo di Ospedaletti Giacomo De Vai - La nostra cittadina si apre sempre di più al mondo dello sport e riteniamo che eventi come questi possano offrire occasioni di visibilità e rilancio per il nostro turismo. Godiamo di un clima sempre gradevole, una pista ciclabile vista mare da ammirare lungo tutto il suo tragitto, un centro accogliente e grazioso. Siamo sicuri che potrà essere l'inizio di una bella collaborazione, un appuntamento sportivo fisso dedicato al benessere fisico e alla promozione della nostra cittadina”.

Le gare tradizionali sono invece tutte in programma la domenica 3 dicembre, con partenze alle 9 (maratona e mezza maratona) e alle 10 (10 Km e Family Run). Intanto anche quest’anno prosegue il progetto del Social Reality della Sanremo Marathon, che si sviluppa sulla pagina ufficiale Facebook. Questi gli atleti partecipanti: Mauro Oliva 50 anni di Milano, Paola Noli 38 anni di Genova, Riccardo Di Giovanni 47 anni di Imperia, Stefano Panetta 42 anni di Rivoli (To) che disputeranno la maratona, mentre nella 21 Km correranno Loredana Frediani 50 anni di Arma di Taggia e, per la prima volta una podista francese Sabine Galle 53 anni di Sainty Etienne. Lo staff di professionisti che li sta seguendo è composto da Roberto Giacopelli (allenatore), Cesare Zanotto (mental coach), Stefano Bewchi (dietista) e Alessandro Bellanca (fisioterapista).

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni alle varie gare si può visitare il sito ufficiale www.sanremomarathon.it