Franco Zunino nuovo presidente di CSV Polis, il centro di servizio per il volontariato ‘Ponente ligure solidale’

Già assessore regionale all'ambiente dal 2005 al 2010 e ingegnere capo del comune di Celle Ligure, ora in pensione Franco Zunino, è nato a Savona ed è residente a Celle Ligure.

Molto conosciuto nel mondo del Terzo Settore è stato, tra i primi in Liguria, obiettore di coscienza al servizio militare svolgendo il Servizio Civile presso la Caritas Diocesana di Savona-Noli.

Presidente dell'AVO di Savona all'inizio degli anni ’80, dirigente negli anni '90 di Arci Cultura e Sviluppo (ONG dell'Arci), vicepresidente regionale e responsabile regionale della campagna di affidamento a istanza di bambini palestinesi "Salaam ragazzi dell’Olivo”, coordinatore provinciale della LOC (Lega Obiettori di Coscienza), nel consiglio nazionale dell'Associazione per la Pace, presidente della SMS di Celle Ligure e attuale membro del direttivo.

Ora è coordinatore regionale dell'Associazione Nazionale di Amicizia Italia Cuba, di cui fa parte anche del consiglio nazionale ed è il presidente dell'Arci provinciale savonese e membro della presidenza regionale.

Il Centro di Servizio per il Volontariato Ponente Ligure Solidale è un'Organizzazione di Volontariato, a cui aderiscono alla data del 30 maggio 2023 136 enti di Terzo settore delle province di Imperia e Savona.

E’ iscritta come Odv al Registro Regionale del Terzo Settore della Liguria è dotata di personalità giuridica e accreditata come Centro di Servizio del Ponente Ligure, per sostenere, promuovere e qualificare il volontariato attraverso le attività e i servizi contenuti nella presente Carta dei Servizi: www.csvpolis.it/wp-content/uploads/2023/07/CARTA-SERVIZI-223.pdf

In particolare, le attività del CSV Polis sono rivolte alla diffusione della cultura della solidarietà e alla promozione del volontariato, attraverso un’assistenza qualificata e ad una notevole attività di comunicazione e animazione territoriale