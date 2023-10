Bordighera: situazione cimiteri cittadini, la replica dell'assessore Martina Sferazza al PD

"A seguito delle dichiarazioni con le quali il segretario cittadino del PD lamenta la poca attenzione per i cimiteri cittadini, ritengo doverosa una precisazione in merito all’attività amministrativa promossa dal mio assessorato proprio in riferimento a questo ambito". Ad intervenire è Martina Sferrazza, Assessore Servizi Cimiteriali, Elettorale e Anagrafe, Scuole, Commercio e Artigianato, Servizi Sociali del comune di Imeria che spiega: "Per i cimiteri, come previsto nel programma elettorale, la nostra Giunta ha stanziato la somma di € 100.000 per lavori straordinari, ratificata poi in Consiglio Comunale con la variazione di bilancio, ed ulteriori € 10.000 per la progettazione del muro di contenimento del cimitero di Sasso. Questi interventi sono stati già affidati ai rispettivi tecnici ed a breve saranno aperti i primi cantieri. Per la pulizia ordinaria abbiamo incaricato Teknoservice di provvedere tempestivamente, anche con lo sfalcio, e abbiamo richiesto all’Ufficio Cimiteri di acquistare nel minor tempo possibile materiale come scope e innaffiatoi, che purtroppo vengono sempre più spesso rubati".