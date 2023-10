Ispettori del Lavoro: anche Cgil e Cisl della nostra provincia aderiscono allo sciopero nazionale

Gli Ispettori del Lavoro e tutto il Personale dell'I.T.L. di Savona e di Imperia, hanno dato pieno sostegno alla proclamazione dello sciopero nazionale indetto da Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Pa, Flp Confsal Unsa, Confintesa e Usb, previsto per il 30 ottobre.

Si terrà un Presidio a Roma e uno a Genova e verranno consegnati ai Prefetti di tutte le province della regione documenti che illustrano la vertenza in atto. “Le assunzioni effettuate nell'ultimo anno – dicono i sindacati - sia di Ispettori Ordinari che di Ispettori Tecnici, non hanno risolto la grave carenza di organico delle sedi territoriali che si sono depauperate di personale nel corso degli ultimi 15 anni, a causa del blocco quasi totale del turn over. Anche la situazione del personale amministrativo presenta notevoli carenze sia di funzionari che di assistenti”.

Come spiegano Domenico Mafera (Segretario Cisl Fp Liguria) e Giancarlo Bellini (Segretario Fp Cgil Savona): “La consistenza di organico è la prima condizione per garantire presenza costante sul territorio e un livello adeguato di controllo delle attività produttive, sia per quanto attiene la verifica degli adempimenti amministrativi e previdenziali in fase di assunzione, sia per quanto attiene la tutela della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro. Rileviamo che, nella nostra regione il livello di evasione, anche contributiva, è sopra la media delle regioni del Nord Italia, e nazionale, in particolare per la specificità del tessuto produttivo formato da moltissime micro-aziende. Solo un monitoraggio e una verifica costante del mondo del lavoro consente la sostanziale tutela di lavoratori e aziende come prevista dalla nostra Costituzione”.