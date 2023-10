“Birra e Funghi”, conviviale di solidarietà del Lions Club Bordighera Otto Luoghi

Dopo il rituale tocco di Campana, il Presidente Maura Lanteri porta il suo caloroso benvenuto a tutti e cede la parola a Lorenzo Lanteri, ideatore di questa serata, ed al mastro birraio Gabriele Genduso, titolare del Birrificio Nadir di Sanremo. Entrambi hanno spiegato le qualità di ogni birra e l’abbinamento delle stesse con le varie portate della serata.

Grande la partecipazione dei soci e tanti i graditissimi ospiti accompagnatori, tra i quali erano presenti: Giorgio Marenco, del Lions Club Ventimiglia ed officer distrettuale Lions, il Sindaco di Bordighera dott. Vittorio Ingenito del Lions Club Sanremo Matutia, ed il Dott. Stefano Gnutti presidente del consiglio comunale di Bordighera.

Al termine della degustazione, i commensali hanno potuto acquistare alcune bottiglie di birra, il cui ricavato è stato destinato al service per la Casa di Accoglienza Miracolo della Vita di Taggia.

Serata veramente in piena amicizia e serenità. Si ringrazia ancora il Birrificio Nadir per la sua generosità, i due relatori per la simpatia e la competenza e lo staff del Ristorante Le Terme per la buona cucina e impeccabile cordialità.